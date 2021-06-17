С Милова взыскали 60 тысяч рублей по очередному иску Пригожина

Суд в Москве назначил эмигрировавшему в Прибалтику оппозиционеру-"навальнисту" Владимиру Милову 60 тысяч рублей штрафа за его резкие высказывания в адрес прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина, имевшие место в авторских YouTube-программах политика. Ответчик также должен удалить оценочные утверждения, касающиеся богатой на события молодости предпринимателя и якобы порочащие его деловую репутацию, из публичного доступа.

Истец первоначально требовал компенсации в размере 5 млн рублей. Это далеко не первый его иск к "навальнисту" за последнее время.

Ранее Милов в числе одной из причин своего отъезда, помимо нежелания попадать под уголовное преследоваие, назвал принципиальное нежелание платить никаких денег Пригожину, о моральных качествах которого оппозиционер крайне невысокого мнения. Иски о защите чести, достоинства и деловой репутации к Милову бизнесмен подает уже на протяжении более чем полугода.