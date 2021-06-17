Роскомнадзор ограничил работу VyprVPN и Opera VPN

Роскомнадзор объявил о вводе ограничений на работу VyprVPN и Opera VPN из-за "угрозы обхода ограничений доступа" к запрещенному контенту.

По словам представителей ведомства, доступ к этим VPN-сервисам ограничен "в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещённому контенту " с 17 июня.

В РКН пообещали, что ограничения не затронут российские компании, использующие VPN в непрерывных технологических процессахю В "белые списки" включены более 200 технологических процессов и 130 компаний.