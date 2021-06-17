Резника доставили в Следственный комитет

Депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника около 16:50 часов 17 июня привезли в региональное управление Следственного комитета после утреннего и дневного обысков.

Автомобиль силовиков с парламентарием сделал полтора круга вокруг здания СК. Резника высадили только после того, как журналисты и группа поддержки отошли к другому входу.

О визите силовиков в квартиру и на дачу Максима Резника стало известно утром 17 июня. Обыски проходили в рамках уголовного дела о наркотиках, сообщил Telegram-канал "Ротонда". По информации "Фонтанки", депутат может приобрести статус подозреваемого. Следственные мероприятия проводились в квартире, где Резник проживает, на даче, а также в квартире его матери.

видео Петра Иванова

В апреле Резник давал показания в Следственном комитете в рамках уголовного дела о наркотиках, которые якобы обнаружили в квартире дальнего родственника депутата. Позже депутат рассказал о встрече с двумя неизвестными, которые предложили ему осудить протестную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По словам парламентария, неизвестные заявили, что в случае отказа он будет проходить по делу о наркотиках как обвиняемый, а не свидетель.

Напомним, ранее Резник объявил о своем намерении баллотироваться в депутаты ЗакСа по 21 одномандатному округу. Праламентарий открыл свой предвыборный штаб 5 июня.

Сергей Еремеев

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