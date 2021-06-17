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16:53

Резника доставили в Следственный комитет

фото ЗакС политика Резника доставили в Следственный комитет

Депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника около 16:50 часов 17 июня привезли в региональное управление Следственного комитета после утреннего и дневного обысков. 

Автомобиль силовиков с парламентарием сделал полтора круга вокруг здания СК. Резника высадили только после того, как журналисты и группа поддержки отошли к другому входу.

О визите силовиков в квартиру и на дачу Максима Резника стало известно утром 17 июня. Обыски проходили в рамках уголовного дела о наркотиках, сообщил Telegram-канал "Ротонда". По информации "Фонтанки", депутат может приобрести статус подозреваемого. Следственные мероприятия проводились в квартире, где Резник проживает, на даче, а также в квартире его матери. 

видео Петра Иванова

В апреле Резник давал показания в Следственном комитете в рамках уголовного дела о наркотиках, которые якобы обнаружили в квартире дальнего родственника депутата. Позже депутат рассказал о встрече с двумя неизвестными, которые предложили ему осудить протестную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По словам парламентария, неизвестные заявили, что в случае отказа он будет проходить по делу о наркотиках как обвиняемый, а не свидетель. 

Напомним, ранее Резник объявил о своем намерении баллотироваться в депутаты ЗакСа по 21 одномандатному округу. Праламентарий открыл свой предвыборный штаб 5 июня.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

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