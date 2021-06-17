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17:15

"Газпром арена" способна принимать матчи даже при ухудшении ситуации с COVID-19

фото ЗакС политика "Газпром арена" способна принимать матчи даже при ухудшении ситуации с COVID-19

Футбольный клуб "Зенит" в достаточной мере подготовился к чемпионату Европы по футболу, чтобы ухудшение эпидемической динамики никак не отразилось на безопасности посетителей "Газпром арены", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Зенита".

"Учитывая общую обеспокоенность, руководство стадиона заранее ввело новые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Все решения приняты в рамках клубной программы чистоты, где учтен опыт последних двух сезонов", - гласит заявление.

Упомянутая программа чистоты предполагает несколько сценариев развития эпидемической ситуации, включая самый самый неблагоприятный. В клубе подчеркивают, что дополнительные меры, принятые до матча между командами России и Польши, были инициативой руководства стадиона.

Напомним, что Петербург в рамках Евро-2020 принимает семь матчей турнира, и на каждый из них пускают только половину от вместимости стадиона на Крестовском острове, то есть, не более 34 тысяч болельщиков. Между тем, в городе, как и по стране в целом, наблюдается рост заболеваемости, в связи с чем противоэпидемические ограничения с 17 июня были ужесточены. Матчей Евро-2020 новые требования не коснулись.

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