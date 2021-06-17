Резника доставят в ИВС как подозреваемого по делу о наркотиках

Депутата Законодательного собрания Петербурга Максим Резник будет задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу его родственника Ивана Дорофеева, который обвиняется по "наркотической" статье (228 УК РФ). Об этом ЗАКС.Ру сообщил адвокат парламентария Георгий Джанашия.

- Никаких иных следственных действий с его участием сегодня проводиться не будет, поскольку он потребовал явки своего основного адвоката, который придёт завтра, - отметил Джанашия. - Все следственные действия, которые планировались на сегодня, пройдут завтра.

Он добавил, что в статусе подозреваемого Резника должны конвоировать в изолятор временного содержания, а утром 18 июня снова доставить в Следственный комитет.

Как сообщается на сайте Следственного комитета, Максиму Резнику предъявлено обвинение по ч. 1 ст.228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств). Ведомство указывает, что по делу ранее были допрошены более 10 свидетелей. Следствие считает, что не позднее 9 марта 2021 года Резник якобы мог приобрести "для личного потребления у неустановленного лица наркотическое средство".

Напомним, 9 марта 2021 года силовики нагрянули с обыском в квартиру художника Ивана Дорофеева, когда у него дома находился его дальний родственник депутат Максим Резник. В ходе следственных мероприятий в помещении были обнаружены, в частности, две банки жевательных конфет "Ментос", в одной из которых нашли 20 граммов "наркотика растительного происхождения".

Следствие считает, что Дорофеев хранил вещества, чтобы потом продать. Защита полагает, что объем изъятых веществ слишком мал для уголовного преследования. Кроме того, адвокат Дорофеева Тимур Рзаев заявлял о попытках давления на его подзащитного и поступивших предложениях дать признательные показания на Резника в обмен на изменение меры пресечения. Дорофеев был отправлен под арест в СИЗО. Максим Резник находился в статусе свидетеля по делу и дважды давал в СК показания, а также сдавал тест ДНК.

Утром 17 июня силовики пришли с обысками в квартиру и на дачу к Резнику. Затем его повезли на обыск в квартиру его матери, после чего доставили в Следственный комитет.

Сергей Еремеев

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