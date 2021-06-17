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18:31

Чиновницу госстройнадзора Ленобласти заподозрили в получении взяток на 650 тысяч рублей

фото ЗакС политика Чиновницу госстройнадзора Ленобласти заподозрили в получении взяток на 650 тысяч рублей

Приморский суд Петербурга назначил запрет определенных действий начальнице отдела контроля и выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию  комитета госстройнадзора Ленобласти Раисе Скуридиной по делу о взятках, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

По версии следствия, чиновница неоднократно отказывала застройщику в выдаче разрешения на строительство двух корпусов ЖК "Ямбург" в Кингисеппе. Ситуация изменилась, когда гендиректор ООО "Строительная компания Балт-Строй" решили ей заплатить за положительный ответ, считают следователи. Сообщается, что в июне 2018 - январе 2019 года чиновница получила взятки на сумму более 650 тысяч рублей.

Скуридина признала вину. Ей запрещено посещать офисы и иные помещения, относящиеся к деятельности ООО "СК Балт-Строй", общаться с участниками дела, кроме защитника, следователя и правоохранителей.

Напомним, ранее в июне суд запретил определенные действия зампреду комитета Дмитрию Лобановскому, которого обвиняют в получении взятки в полмиллиона рублей.

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