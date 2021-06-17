Депутаты ЗакСа хотят "пустить" муниципалов на территории объектов культурного наследия

Депутаты петербургского парламента внесли законопроект, наделяющий муниципалов полномочиями благоустраивать территории объектов культурного наследия. Автора документа, единоросса Дениса Четырбока, побудила на его создание ситуация с парком Александрино в Красносельском районе, который является таким объектом, но при этом состояние которого оставляет желать лучшего. Четырбок считает, что проблема отчасти состоит в бюрократических сложностях и неидеальном распределении зон ответственности.

"Муниципальные власти здесь не могут ни дорожки организовать, ни урны установить, ни освещением заняться. Обычному человеку не важно, в чью компетенцию входит благоустройство парка. Ему важно, чтобы там было чисто, комфортно и безопасно", - пояснил депутат в своем Telegram-канале.

Важной деталью инициативы является то, что к самим памятникам муниципалам все же притрагиваться не разрешается. Кроме Четырбока, в подготовке законопроекта участвовали его однопартийцы Михаил Барышников, Юрий Гладунов, Сергей Никешин, а также коммунист Александр Рассудов.

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