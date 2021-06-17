Смольный решил сделать Ленинградский зоопарк бюджетным учреждением

Смольный разработал проект постановления о реорганизации Ленинградского зоопарка, документ направлен на антикоррупционную экспертизу.

После утверждения постановления Ленинградский зоопарк из унитарного предприятия будет реорганизован в государственное бюджетное учреждение культуры. В предмете деятельности учреждения указаны "демонстрация животных", "содержание зоологической коллекции", "способствование сохранению видов животных посредством экологического просвещения" и "организация и проведение культурно-массовых мероприятий", связанных с этим.

О намерении сделать зоопарк государственным учреждением сообщалось еще в августе 2020 года. Тогда же стало известно, что к 2025 году из 37 действующих ГУПов планируется реорганизовать 34, оставив в прежнем виде лишь "Водоканал", "Петербургский метрополитен" и "АТС Смольного".