В Петербург привезли еще 24 тысячи доз "Спутника V"

Петербургские запасы вакцины от коронавируса 17 июня пополнились 24 тысячами доз препарата "Спутник V" из новой поставки, передает пресс-служба Смольного. Губернатор Александр Беглов, комментируя событие, заметил, что можно говорить об "убедительном запасе" трех видов отечественной вакцины.

"У горожан есть выбор, какой из них прививаться и где именно это сделать. Каждый житель может записаться на прививку в любое медицинское учреждение. Позаботьтесь о себе и своих близких, чтобы чувствовать себя в безопасности, особенно в период летних отпусков", - посоветовал он.

Не позднее следующей недели в медучреждения прибудут еще 60 тысяч комплектов "ГамКовидВака" (альтернативное название "Спутника V"). Именно этой вакцины в городе больше всего: из почти 864 тысяч поступивших за все время доз только 27540 приходится на "ЭпиВакКорону" и 17160 - на "КовиВак". На сегодняшний день город располагает 93 тысячами неизрасходованных доз отечественных вакцин от коронавируса. Привиться можно в любом из 134 пунктов при медучреждениях. Помимо этого, работают 25 мобильных бригад.

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