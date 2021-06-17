"Настоящий петербуржец": Максим Шевченко выразил поддержку задержанному Максиму Резнику

Преследование петербургского депутата Максима Резника, которого 17 июня сделали подозреваемым по делу о наркотиках и задержали, раскритиковал политик и публицист Максим Шевченко, сочтя инцидент очередным актом участившихся репрессий и солидаризовавшись с преследуемым политиком.

"Я выражаю поддержку Максиму Резнику, я неплохо с ним знаком, я очень этого человека уважаю, настоящий петербуржец, никак не забуду, как он там стихи цитировал прекрасные с трибуны Законодательного собрания, и в общем, конечно, это репрессивные меры с целью его запугать. Не допустить до выборов, я думаю, это непросто, потому что вряд ли ему прямо вот уже вынесут приговор в течение ближайшего месяца", - произнес он в интервью "Эху Москвы".

Шевченко напомнил, что даже в предварительном заключении, если таковое случится, его знакомый сможет быть кандидатом. Дело против Резника, по его выражению, "лепят" на основании слежки и прослушек. Отметим, что самому Шевченко, который хочет баллотироваться в Госдуму, на текущей неделе тоже стало грозить возбуждение уголовного дела. СК ведет проверку его слов на предмет клеветы, по жалобе депутата-единоросса Ольги Тимофеевой.

Утром 17 июня силовики пришли с обысками в квартиру и на дачу к Резнику. Затем его повезли на обыск в квартиру его матери, после чего доставили в Следственный комитет. Главный фигурант дела о наркотиках - дальний родственник депутата Иван Дорофеев, у которого в ходе обыска нашли запрещенные вещества. До 17 июня Резник проходил по делу как свидетель.

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