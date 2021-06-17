18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

19:42

"Настоящий петербуржец": Максим Шевченко выразил поддержку задержанному Максиму Резнику

фото ЗакС политика "Настоящий петербуржец": Максим Шевченко выразил поддержку задержанному Максиму Резнику

Преследование петербургского депутата Максима Резника, которого 17 июня сделали подозреваемым по делу о наркотиках и задержали, раскритиковал политик и публицист Максим Шевченко, сочтя инцидент очередным актом участившихся репрессий и солидаризовавшись с преследуемым политиком.

"Я выражаю поддержку Максиму Резнику, я неплохо с ним знаком, я очень этого человека уважаю, настоящий петербуржец, никак не забуду, как он там стихи цитировал прекрасные с трибуны Законодательного собрания, и в общем, конечно, это репрессивные меры с целью его запугать. Не допустить до выборов, я думаю, это непросто, потому что вряд ли ему прямо вот уже вынесут приговор в течение ближайшего месяца", - произнес он в интервью "Эху Москвы".

Шевченко напомнил, что даже в предварительном заключении, если таковое случится, его знакомый сможет быть кандидатом. Дело против Резника, по его выражению, "лепят" на основании слежки и прослушек. Отметим, что самому Шевченко, который хочет баллотироваться в Госдуму, на текущей неделе тоже стало грозить возбуждение уголовного дела. СК ведет проверку его слов на предмет клеветы, по жалобе депутата-единоросса Ольги Тимофеевой.

Утром 17 июня силовики пришли с обысками в квартиру и на дачу к Резнику. Затем его повезли на обыск в квартиру его матери, после чего доставили в Следственный комитет. Главный фигурант дела о наркотиках - дальний родственник депутата Иван Дорофеев, у которого в ходе обыска нашли запрещенные вещества. До 17 июня Резник проходил по делу как свидетель. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 Миронов оценил на "двойку" работу VII созыва Госдумы

20:24 Вишневский подписал поручительство за Резника

20:09 Сервис доставки "Утконос" прекращает работу в Петербурге

19:42 "Настоящий петербуржец": Максим Шевченко выразил поддержку задержанному Максиму Резнику

19:10 В Петербург привезли еще 24 тысячи доз "Спутника V"

18:57 Смольный решил сделать Ленинградский зоопарк бюджетным учреждением

18:42 Депутаты ЗакСа хотят "пустить" муниципалов на территории объектов культурного наследия

18:31 Чиновницу госстройнадзора Ленобласти заподозрили в получении взяток на 650 тысяч рублей

18:30 Резника доставят в ИВС как подозреваемого по делу о наркотиках

18:15 Рестораторы предложили Собянину открыть рестораны для вакцинированных

17:52 Под Петербургом отремонтировали полсотни железнодорожных переездов

17:49 Константин Янкаускас решил не баллотироваться в Госдуму из-за смерти отца

17:31 Заседание по иску Фатьяновой к ГУ МВД перенесли на 29 июня

17:23 "РосКомСвобода" готовит иск к Роскомнадзору из-за замедления Twitter в России

17:15 "Газпром арена" способна принимать матчи даже при ухудшении ситуации с COVID-19

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru