Сервис доставки "Утконос" прекращает работу в Петербурге

Петербургским пользователям сервиса доставки "Утконос" пришло сообщение о том, что с 18 июня компания прекращает обслуживать жителей мегаполиса. Клиентам предлагается альтернатива.

"Наша команда приняла важное решение: начиная с 18 июня 2021 года в Санкт-Петербурге предлагаем делать покупки в "Лента онлайн"", - говорится в тексте.

Таким образом, на региональном рынке "Утконос" с двадцатилетней историей не просуществовал и года. Как пишет ТАСС, компания хочет активнее развиваться в Москве и Подмосковье. В свою очередь, ее петербургские склады будут использоваться для онлайн-торговли "Ленты".