Вишневский подписал поручительство за Резника

Петербургский депутат Борис Вишневский подписал личное поручительство за своего коллегу по парламенту Максима Резника, которого 17 июня задержали в статусе подозреваемого по делу об обороте наркотиков.

"Его преследование связано с его политической позицией: против Путина, против Беглова, поддержка Навального. Правоохранительным органам, преследующим оппозиционеров, и так-то ничтожно мало доверия, а по таким делам, как у Резника (вспомним "дело Голунова") - и вовсе нет", - написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Вишневского, наблюдаемые им политические репрессии уже вполне сопоставимы с политическим террором: количество поручительств, которые в последние недели и месяцы приходится подписывать, его пугает. "Яблочник" пришел к выводу, что власть разучилась конкурировать на выборах честно и потому все чаще использует инструмент уголовного преследования.

Напомним, что обыски в квартире Резника начались сегодняшним утром, когда политика не было дома. Силовики, застав его на даче, повезли депутата на допрос в СК. В этот же день его статус по делу о наркотиках, главным фигурантом которого является дальний родственник оппозиционера, сменился со свидетеля на подозреваемого. Завтра, 18 июня, Резника ждут новые следственные действия и избрание меры пресечения.

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