Миронов оценил на "двойку" работу VII созыва Госдумы

Лидер справедливороссов Сергей Миронов подвел итоги работы завершившегося 17 июня пятилетнего созыва Государственной думы, частью которого он был. Деятельность своих коллег в целом он оценивает невысоко, на "двойку", полагая, что с ним солидарна значительная часть населения. Главное, что повлияло на низкий балл - повышение пенсионного возраста летом 2018 года. В следующие пять лет Миронов обещает массу усилий для того, чтобы отменить непопулярную инициативу.

"Наши избиратели запомнят не последнее, а самое неприятное — антинародную пенсионную реформу, которая была принята исключительно голосами "Единой России". Эту чудовищную ошибку надо будет обязательно исправлять", - заявил депутат на телеканале "Россия 24".

Несмотря на то, что в Конституцию внесено положение об обязательной индексации для всех категорий пенсионеров, главный справедливоросс наблюдает повсеместное несоблюдение прав работающих пенсионеров. Борьба с этим положением вещей станет вторым направлением его работы в следующем составе Думы. Наконец, вместе с соратниками Миронов будет добиваться введения так называемого базового безусловного дохода, эксперименты с которым проводятся в развитых европейских странах.

"Везде люди тратят базовый доход на получение новых профессий, на дополнительное образование, на здоровье, закрывают долги. Никто, простите, не пропивает эти деньги. И конечно, мы к этому будем возвращаться", - пообещал политик.

По подсчетам спикера Госдумы Вячеслава Володина, с октября 2016 года прошло 427 пленарных заседаний. Новые выборы состоятся в сентябре.