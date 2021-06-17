"Слышал, они хотят меня ненадолго посадить": Что известно о деле Резника

Оппозиционного депутата петербургского ЗакСа Максима Резника задержали в статусе подозреваемого по "наркотическому" делу. Это произошло в четверг, 17 июня, на следующий день после назначения даты выборов в новый созыв городского парламента. Следствие считает, что народный избранник якобы мог приобрести 18,2 грамма растительного наркотика для личного потребления. Соратники парламентария называют дело политическим.

За две с половиной недели июня Максим Резник с трибуны Законодательного собрания заявил о "лукашизации" России и "диктатуре карателей" в стране, осудил бюджетную политику городских властей, предложил переименовать уполномоченного по правам человека в "уполномоченного по тому, чего нет", выступил в поддержку находящегося в колонии Алексея Навального и отправленного в СИЗО Андрея Пивоварова. На заседании 16 июня, когда была объявлена дата парламентских выборов, оппозиционный депутат призвал петербуржцев голосовать "по-умному" на сентябрьских выборах в Госдуму и ЗакС. Депутат, очевидно, намекал на проект "умное голосование", за который активно агитировал в последние пару лет.

Резник и сам не так давно открыл свой предвыборный штаб. Он заявил о планах переизбираться в городской парламент по 21-му одномандатному округу. На этой территории находился СКК "Петербургский", который власти разрешили снести ради строительство новомодной арены для хоккейного клуба СКА. Планами потратить на этот проект 10 млрд рублей из бюджета Резник неоднократно возмущался с трибуны.

Беспартийный политик, некогда руководивший петербургским отделением "Яблока" и со скандалом покинувший его с группой соратников, планировал участвовать в выборах при поддержке своей бывшей партии. Депутат в последнее время делал попытки сближения с "яблочниками", однако окончательного ответа от них пока не получил. На открытии своего штаба Резник много рассуждал о преградах, которые власти строят неугодным кандидатам.

- Я слышал, что они хотят в тюрьму меня ненадолго посадить, чтобы я документы не мог сдать. Ну какие там могут быть в головах планы? Если меня захотят арестовать, я отстреливаться и уходить в горы на лошадях не буду. И уезжать я не собираюсь. Я хочу бороться и буду, пока есть такая возможность, - заявил оппозиционер.

Утром 17 июня в квартиру Резника с обыском пришли силовики. Оперативников не смутило, что супруга депутата предупредила их о своей самоизоляции в связи с коронавирусом. Сам политик в это время находился на даче в Приозерском районе, к нему приехали позже. Обыск также прошел по прописке депутата - там проживает его мать.

- На квартире изъяли кулинарные весы и ключи от банковских ячеек. У него изъяли телефон, который был при себе на даче. Больше никакой техники не изъяли, - рассказал помощник парламентария Антон Горбацевич.

К 16:50 Резника доставили на допрос в здание главного управления Следственного комитета на набережной Мойки. Однако, как рассказал ЗАКС.Ру адвокат политика Георгий Джанашия, допроса как такового в этот день не было. Депутат попросил, чтобы следственные действия продолжились в присутствии другого защитника, и их отложили до утра.

- Предполагаю, что следствие должно будет разрешить вопрос избрания ему какой-то меры пресечения. Либо оставить этот вопрос без разрешения. Это будет решаться завтра, - отметил Джанашия.

Пока Резника задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу в отношении его дальнего родственника, художника Ивана Дорофеева, которого обвиняют по части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Дело Дорофеева, напомним, появилось 9 марта. Полиция и оперативники в тот день нагрянули в квартиру художника, как раз когда там находился депутат. Были обнаружены кусты, похожие на сырье для наркотиков. Вскоре стало известно о втором уголовном деле по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических веществ), связанном с найденными в квартире баночками "Ментос", в одной из которых вместо конфет якобы обнаружили наркотики. Обвиняемым, как рассказал ЗАКС.Ру адвокат Дорофеева Тимур Рзаев, числилось неустановленное лицо.

Следственный комитет уже после июньского задержания Резника опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что собрано достаточно доказательств для предъявления депутату обвинения по статье о незаконном обороте наркотиков. По мнению следствия, парламентарий не позднее 9 марта якобы мог приобрести 18,2 грамма растительных наркотиков "для личного потребления".

Еще в марте адвокат Тимур Рзаев утверждал, что на Дорофеева в СИЗО оказывают давление. Якобы оперативные сотрудники и следователи предлагали дать признательные показания на Резника в обмен на изменение меры пресечения.

- Фактически человека заключили под стражу с одной целью: чтобы он дал конкретные показания на Максима Резника, - говорил Рзаев.

О неприятных разговорах рассказывал и сам парламентарий. Вечером накануне назначенной на 21 апреля акции в поддержку Навального и против политических репрессий, Резник сообщил в соцсетях, что у него произошла беседа с незнакомцами, представившимися "государевыми людьми".

"Сообщают сходу: вы, Максим Львович, должны осудить завтрашнюю акцию как незаконную и провокационную... откажетесь - станете не свидетелем, а обвиняемым по "делу о наркотиках". И сядете. И ещё подумайте о ваших родных", - написал депутат.

Резник неоднократно заявлял своим товарищам и журналистам, что допускает попытки уголовного преследования в свой адрес. Особенно внушительно эти заявления звучали на фоне "предвыборных" гонений на других заметных оппозиционеров: ареста Андрея Пивоварова, вынужденной эмиграции Дмитрия Гудкова и разгрома штабов Алексея Навального*.

- Мы считаем, что дело Резника исключительно политически мотивировано, - прокомментировала ЗАКС.Ру его соратница Ольга Галкина. - Оно понадобилось, чтобы попытаться не допустить Резника до выборов. Он один из самых ярких депутатов Законодательного собрания и будет одним из самых ярких кандидатов в депутаты. Почему взялись именно за Резника? Я думаю, что это ответ на его достаточно резкую критику властей.

Следственные действия по делу Резника должны возобновиться утром 18 июня. До этого времени он будет находиться в изоляторе временного содержания. Поручительства за депутата с просьбой не отправлять его в СИЗО уже согласились подписать коллеги по ЗакСу Борис Вишневский и Александр Рассудов. По словам Галкиной, ведутся переговоры и с другими известными петербуржцами. Вишневский уточнил, что о готовности стать поручителем заявил режиссер Александр Сокуров.

*Штабы Навального по решению суда признаны экстремистской организацией, их деятельность запрещена

текст: Сергей Еремеев, София Саттарова / фото: Константин Леньков

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.