В Москве задержана муниципал Кетеван Хараидзе: она заявляла о намерении идти в Госдуму

Минувшей ночью в Москве представители силовых структур задержали муниципального депутата Тверского района Кетеван Хараидзе: ещё в мае она заявляла о планах идти в Госдуму, уведомила "ОВД-Инфо" глава её избирательного штаба Екатерина Успенская.

Задержание, уточнила Успенская, проводили сотрудники Следственного комитета. Перед этим дома у муниципала был проведён обыск: у Хараидзе изъяли телефон, компьютер и две пятитысячных купюры из пальто. При этом женщина утверждает, что банкнот в её карманах не было.

После обыска Хараидзе доставили на допрос в Следственное управление СК по Центральному округу Москвы.

На данный момент неизвестно, в рамках какого дела силовики преследуют мундепа. К женщине не пускают адвоката.