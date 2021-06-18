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9:52

Рассудов подписал поручительство за Резника

фото ЗакС политика Рассудов подписал поручительство за Резника

Член фракции КПРФ в Заксобрании Петербурга Александр Рассудов утром 18 июня подписал поручительство за своего беспартийного коллегу Максима Резника, находящегося в изоляторе временного содержания. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам парламентарий от компартии.

Резник находится в статусе подозреваемого по делу о незаконном обороте наркотических веществ (ст. 228 УК РФ). Следствие считает, что не ранее 9 марта депутат мог приобрести 18,2 грамма растительного наркотика для личного потребления. Соратники оппозиционера считают уголовное дело политическим. Они связывают преследование с намерением Резника переизбираться в ЗакС и критикой политика в адрес властей.

18 июня должны продолжиться следственные действия. Ожидается, что Резнику в этот день могут избрать меру пресечения. 

Ранее поручительство с просьбой не отправлять депутата в СИЗО подписал его коллега из партии "Яблоко" Борис Вишневский. Соратники задержанного оппозиционера заявили, что поручиться за Резника предварительно согласились и некоторые другие депутаты, а также известные жители Петербурга.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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