Рассудов подписал поручительство за Резника

Член фракции КПРФ в Заксобрании Петербурга Александр Рассудов утром 18 июня подписал поручительство за своего беспартийного коллегу Максима Резника, находящегося в изоляторе временного содержания. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам парламентарий от компартии.

Резник находится в статусе подозреваемого по делу о незаконном обороте наркотических веществ (ст. 228 УК РФ). Следствие считает, что не ранее 9 марта депутат мог приобрести 18,2 грамма растительного наркотика для личного потребления. Соратники оппозиционера считают уголовное дело политическим. Они связывают преследование с намерением Резника переизбираться в ЗакС и критикой политика в адрес властей.

18 июня должны продолжиться следственные действия. Ожидается, что Резнику в этот день могут избрать меру пресечения.

Ранее поручительство с просьбой не отправлять депутата в СИЗО подписал его коллега из партии "Яблоко" Борис Вишневский. Соратники задержанного оппозиционера заявили, что поручиться за Резника предварительно согласились и некоторые другие депутаты, а также известные жители Петербурга.

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