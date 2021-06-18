Шведская полиция прибыла патрулировать улицы Петербурга на время матчей Евро-2020

Шведские полицейские вышли на улицы Северной столицы в преддверии матча сборной со Словакией: скандинавские правоохранители приступили к своей работе вместе с "туристическими" коллегами из России, проинформировали в пресс-службе петербургского регуправления МВД.

"Главные задачи совместных патрулей - информационное взаимодействие при обеспечении безопасности и работе с болельщиками", - известили в главке.

Сегодня, 18 июня, сборная Швеции сразится со сборной Словакии на петербургской "Газпром Арене". Матч начнётся в 15:00.

Ранее за поведением своих сограждан в городе на Неве наблюдали полицейские из Польши.