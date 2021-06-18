В Москве - новые COVID-ограничения: под запретом мероприятия с численностью свыше тысячи человек

Столичный мэр Сергей Собянин продлил действие старых, а также ввёл ряд новых, "антивирусных" ограничений в Москве: в частности - число посетителей массовых мероприятия ограничили до одной тысячи человек. Указ опубликован на сайте градоначальника.

"Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть", - пояснил Собянин.

Все остальные ограничения пролонгированы до 29 июня.

Также Собянин анонсировал начало эксперимента со свободными от COVID-19 зонами в ресторанах с 19 июня.

В Москве ежедневно выявляют по несколько тысяч заболевших: только 13 июня в столице зафиксировали 7,7 новых заражений, что стало максимумом с декабря 2020 года.

В числе предпринятых ранее мер: закрытые фудкорты в торговых центрах и детские игровые комнаты, общепиту не разрешается работать с 23:00 до 6:00.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации 60% сотрудников сферы услуг и госучреждений.