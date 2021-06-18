Оксана Пушкина и правозащитницы пожаловались на "Царьград" из-за сюжета о домашнем насилии

Думский парламентарий Оксана Пушкина, правозащитницы Анна Ривина, Алена Попова и адвокат Мари Давтян обратились с жалобой на телеканал "Царьград" в Общественную коллегию по жалобам на прессу, информирует РБК.

По мнению заявителей, в материале ТВ "Как Запад поставляет депутатов в Госдуму: жесткие истории Оксаны Пушкиной", освещающий законопроект о домашнем насилии, сюжет представлен однобоко, причем только с позиции противников инициативы. На станице "Царьграда" в социальной сети "ВКонтакте" программа именуется иначе - "Их цель - русские дети".

Обратившиеся заявляют, что репортаж и его текстовая версия "пропагандируют культ насилия и жестокости, способствуют дискриминации по признаку сексуальной ориентации и политических взглядов, умножают ненависть и предрассудки".

Адвокат Давтян, в свою очередь, полагает, что авторы материала преследовали цель дискредитировать правозащитников.

Репортаж "Царьграда" требуют проверить на злоупотребление свободой массовой информации и нарушением принципов и норм журналистской этики.

Фото: сайт Оксаны Пушкиной