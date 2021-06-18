Коронавирус "сразил" ещё одного вакцинированного губернатора: в больнице - глава Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша известил о заражении коронавирусом: по собственному заверению, инфекцию он "переживает" легко, так как ранее прошёл полный курс вакцинации. О больничных буднях региональный глава рассказал у себя на странице "ВКонтакте".

"Состояние уже нормальное, проходит болезнь в легкой форме. Все это благодаря тому, что я своевременно сделал прививку. И то, что эту прививку сделали мои близкие, находясь все это время со мной рядом, позволило им не заболеть", - сообщил Шапша.

Резюмируя, он призвал всех последовать его примеру и привиться.

Добавим, ранее с COVID-19 был госпитализирован ещё один вакцинированный губернатор: в больнице оказался глава Коми Владимир Уйба.