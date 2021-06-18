Подозреваемого в убийстве муниципала из МО "Поселок Комарово" отправили на принудительное лечение

Зеленогорский районный суд Петербурга вынес решение по делу обвиняемого в убийстве жены муниципального депутата МО "Поселок Комарово" Игоря Шокина: мужчину отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар, проинформировали в объединённой пресс-службе судов города.

Шокину инкриминировали ч. 1 ст. 105 УК РФ. В сентябре 2020 года его отправили под арест.

"Суд освободил Шокина от уголовной ответственности, применив к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением", - уточнили в судебной пресс-службе.

Напомним, Шокин был задержан полицией днем 28 сентября недалеко от своего дома: мужчина шёл по улице в одних трусах. По версии следствия, в ходе ссоры с супругой в тот день он якобы не менее 11 раз ударил её ножом в голову и туловище. Женщина скончалась на месте.

Шокин стал депутатом МО "Поселок Комарово" в 2019 году, он участвовал в выборах как самовыдвиженец. В ходе предвыборной кампании он рассказывал, что живет в Комарово с 1988 года и здесь же повстречал супругу, с которой прожил более 30 лет.