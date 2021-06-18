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12:30

Кемеровская полиция хочет отсудить у активистов 700 тысяч рублей за работу на январских акциях

фото ЗакС политика Кемеровская полиция хочет отсудить у активистов 700 тысяч рублей за работу на январских акциях

Кемеровское УМВД обратилось с иском в суд, желая взыскать 698 422,64 рублей с местных активистов за работу полицейских на протестных акциях, прошедших 23 и 31 января, уведомляет "Сибирь. МБХ медиа".

В числе ответчиков как организаторов митинга 23 числа силовики видят экс-главу кемеровского штаба Навального Станислава Калиниченко, фем-активистку Алену Сурову, местную жительницу Елизавету Славинскую и ещё двух неизвестных.

"Учредителями" протеста 31 января в МВД считают Славинскую. Правоохранители ссылаются на постановления судов, которые признали активистов виновными в организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

В иске указано, что 23 января к работе в выходной день на митинге привлекли 157 сотрудников МВД, 31 января - 150 сотрудников. Также на каждом митинге работали восемь сотрудников Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Кемеровской области.

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