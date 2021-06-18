За Резника подписали поручительства петербургские справедливороссы

За депутата ЗакСа Максима Резника, которому сегодня, 18 июня, суд вынесет меру пресечения как подозреваемому по делу о наркотиках, подписали личные поручительства лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина, депутаты ЗакСа Надежда Тихонова и Михаил Амосов, а также глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина. Шишкина отметила, что этот случай, когда легко предположить политическую подоплеку преследования.

"Максим Резник – публичный человек, известный в Петербурге политик с яркой оппозиционной риторикой. Именно поэтому вызывает вопросы его задержание во время предвыборной компании. История с посещением Максимом Резником квартиры его родственника случилась в марте. Если б он хотел скрыться – наверное, сделал бы это. Зачем сейчас его держать под стражей?", - задалась она вопросом.

Ранее аналогичным образом поступили депутаты Борис Вишневский и Александр Рассудов.

Напомним, что накануне Резник стал из свидетеля подозреваемым по делу, главным фигурантом которого является его дальний родственник Иван Дорофеев, находящийся в местах заключения. В ходе мартовского обыска на квартире Дорофеева нашли запрещенные вещества. Задержанный депутат ЗакСа провел весь предыдущий день в компании силовиков, а минувшую ночь - в изоляторе временного содержания.

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