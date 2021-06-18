Очень странные дела в избиркомах Калининского района

Весной 2021 года несколько десятков человек вышли из состава участковых комиссий, за которые отвечает новый территориальный избирком №38. Часть из этих людей могли покинуть УИКи не по собственной воле, утверждают собеседники ЗАКС.Ру. Глава ТИК №38 Сергей Пономарев говорит об обратном - заявления о выходе принесли сами люди или курьеры. В составы УИКов вошли сотрудники районных администраций и якобы находящиеся под следствием граждане вместо представителей от партий, которые в комиссиях не представлены.

Загадочные заявления

В марте 2021 года из участковых избирательных комиссий на территории МО "Академическое" в Калининском районе, за которую отвечает территориальный избирком №38, стали массово уходить сотрудники. Согласно решениям ТИК №38, всего УИКи с марта по май включительно покинуло 92 человека, основная часть из них представляет собрания избирателей или непарламентские партии - 54 человека.

Некоторых из этих людей якобы принудили написать заявление об уходе, сообщила ЗАКС.Ру член ТИК №11 Марина Молдавская со ссылкой на знакомых в некоторых УИКах. Еще часть людей якобы исключили из комиссий без их ведома - для этого использовались написанные ими старые заявления с открытой датой, заявила Молдавская.

В начале 2020 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия увеличила число территориальных избиркомов города с 30 до 64. Поэтому часть территорий исключили из ведения одних ТИКов и включили в ведение новых. Так произошло и с МО "Академическое", за выборы и формирование участковых комиссий там раньше отвечал ТИК №11, а сейчас - ТИК №38.

Член ТИК №11 Молдавская рассказала ЗАКС.Ру, что в 2018 году при зачислении в УИК кандидатов в члены комиссий просили писать заявления на выход с открытой датой.

Историю про заранее подаваемые заявления рассказала ЗАКС.Ру бывшая член УИК №439 Ольга Рыхтюк. По ее словам, при формировании составов участковых избирательных комиссий в 2018 году представители ТИК №11 разослали по электронной почте требование вместе с основным комплектом документов обязательно предоставить заявление о выходе из состава УИК без даты. Если этого документа не было, остальные принимать отказывались, уточнила Рыхтюк. Она отметила, что тогда ей подача заявления без даты не показалось подозрительной.

- Они объяснили так: "Мало ли, на всякий случай: уедешь, еще что-нибудь, замуж выйдешь, сменишь место жительства - мы подпишем, и всё". То есть не было такого: "Будете себя плохо вести, мы вас уберем", - сказала Рыхтюк.

Документы хранились в территориальной комиссии и, судя по всему, были отданы в ТИК №38 с другими документами при передаче дел, предположила член ТИК №11 Молдавская. Она отметила, что в "шапке" этих заявлений указывался территориальный избирком №11, к которому тогда относились УИКи. Именно с такой "шапкой" некоторые члены участковых комиссий якобы подали заявления в ТИК №38, чтобы выйти из состава избиркомов, уточнила Молдавская.

Об этом же ЗАКС.Ру рассказали два пожелавших остаться анонимными источники, знакомые с ситуацией. Они же сообщили, что большинство членов участковых комиссий до опубликования решения ТИК о сложении с них полномочий не подозревали о том, что их планируют лишить членства в УИКах. По словам одного из источников, в 2020 году большинство тогда еще членов участковых комиссий якобы подали обращения с требованием не считать предыдущие заявления без дат действительными. Другой собеседник издания отметил, что весной 2021 года мест в УИКах по заявлениям с "шапкой" ТИК №11 лишилось около 33-35 человек.

ЗАКС.Ру ознакомился с копиями указанных документов - у них "шапка" ТИК №11. В части из них не проставлены даты около подписи члена УИК, в части - даты исправлены. В левом верхнем углу документов имеются цифры, похожие на номер и дату регистрации документа.

Экс-член УИК №439 Рыхтюк рассказала, что накануне заседания ТИК №38 она случайно узнала о планах ТИК №38 снять с нее полномочия члена УИК. На следующий день, 20 марта, за два-три часа до заседания член участковой комиссии, по ее словам, направила в территориальный избирком письмо о том, что никаких заявлений она не подавала:

- Я тут же отправила на электронную почту ТИК №38 письмо о том, что я никаких заявлений о сложении полномочий не подавала, а, если какие-то у них имеются, я прошу их аннулировать. Отправила, и всё. Честно говоря, думала, что все хорошо, а потом увидела на сайте решение.

Рыхтюк сообщила, что поехала в ТИК №38 для того, чтобы увидеть якобы свое заявление о выходе. По ее словам, глава территориального избиркома Сергей Пономарев заявил ей, что сроки регистрации документов составляют три дня и письма от Рыхтюк об аннулировании еще никто не видел. Экс-член УИК добавила, что позже ряду ее исключенных коллег в ответ на запрос направили копии тех заявлений, на основе которых их лишили полномочий - это оказались те самые заявления без даты с "шапкой" ТИК №11. Рыхтюк считает, что заявление, написанное по сути в другую организацию и оформленное не до конца (без даты) – недействительное, а увольнять людей по таким заявлениям – может быть нарушением действующего законодательства.

В разговоре с ЗАКС.Ру Пономарев со ссылкой на закон отметил, что на регистрацию входящей документации у него есть три дня. Глава ТИК №38 сообщил, что все заявления на выход из составов УИК в территориальный избирком попали от самих членов комиссий или курьерской почтой.

- Курьеры приходили, кто-то сам приносил. Это было во время открытого резерва, поэтому людей приходило много, - заявил Пономарев.

На вопрос о том, почему в "шапке" указан ТИК №11, глава территориального избиркома №38 отметил, что люди могли ошибиться. Он добавил, что по подведомственности УИКи перешли к его избиркому:

- УИК наш, в любом случае. Подпись их. Где-то дата стояла, где-то дата не стояла. Желание людей выйти из комиссии есть.

Следствие вели

Рыхтюк рассказала, что после публикации решения о лишении ее полномочий члена УИК направила обращения в Центральную избирательную комиссию, Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и прокуратуру. ЦИК перенаправил жалобу в Горизбирком, а тот провел рабочую группу по проблеме, сообщила Рыхтюк. Она уточнила, что на внутреннем совещании члены ГИК выяснили у нее положение дел и решили обратиться в Следственный комитет, хотя заявители требовали отменить решение территориального избиркома.

Этого ГИК сделать не мог, так как у него нет полномочий решать вопросы о подделке заявлений, пояснила в разговоре с ЗАКС.Ру член Горизбиркома от "Яблока" Ольга Покровская. По ее словам, во время рабочей группы бывшие члены УИКов заявили, что не писали заявления о выходе к ТИК №38.

- Я задала вопрос: "А в ТИК №11 вы писали такие заявления?". "Да, писали". "Почему?". "А потому что нас попросили". Я говорю: "Вы понимали, что это незаконно?". "Понимали. Но в ТИК №38 мы не подавали такие заявления". <...> Но они вообще-то должны бы знать законодательство о выборах. Они прекрасно знают, должны знать, уверена в этом, что подача такого заявления выходит за рамки закона, - сказала Покровская.

Она считает, что нет ничего страшного в том, что заявления поданы на ТИК №11. Территориальный избирком №38 является ее правопреемником, напомнила член Горизбиркома. По ее мнению, отвечать за подачу заявлений без даты должны сами заявители и те, кто эти документы принимал и хранил.

- Я знаю, что такие случаи бывают. И меня они абсолютно, конечно, не устраивает. Потому что это неправильно. Но если люди сами на это прекрасно идут… При чем я у них спросила: "Зачем вы это делали? Вы понимали, что это незаконно". "Да, понимали". "Зачем вы это делали?" - "А очень хотелось в УИКе поработать". Ну мы понимаем, что эти люди все каким-то образом аффилированы с "Академическим", - считает Покровская.

Она рассказала, что после рабочей группы Горизбирком решил обратиться в Следственный комитет. По информации Покровской, оттуда пришел ответ, что ведомство не усматривает в случившемся признаков преступления.

Однако, сейчас СК все же начал доследственную проверку - Рыхтюк сообщила, что следователь пригласил ее на встречу. Представителю правоохранительных органов она в очередной раз описала обстоятельства дела, рассказал экс-член УИК. Сам следователь ничего "интересного" ей не сообщил, сказала Рыхтюк.

Она также обратилась в Калининский районный суд. По словам экс-члена УИК, она требует отменить решение ТИК №38 о лишении ее полномочий члена участкового избиркома. Первое заседание суда прошло 31 мая, на него представители ТИК №38 не пришли, сообщила Рыхтюк. Следующее заседание по делу должно пройти 28 июня.

Тогда же Калининский районный суд планирует провести второе заседание по иску Екатерины Одоевских к ТИК №38. Ее полная тезка решением территориального избиркома лишена полномочий члена УИК №418. Связаться с Одоевских ЗАКС.Ру не удалось. Других исков к территориальному избиркому №38 издание не обнаружило в открытых источниках.

- В суд двое подали. Почему-то остальные ведь не подали? - отметил глава ТИК №38 Пономарев.

Он заявил, что намерен участвовать в рассмотрении указанных дел. По его мнению, массовый исход из УИКов произошел из-за смены руководства территориального избиркома, к которому теперь относятся участковые комиссии. По его словам, он знает и другие случаи, когда при замене председателя ТИК члены подведомственных ему УИКов покидали комиссии.

Рыхтюк считает, что участковые комиссии якобы "зачищают" под какого-то кандидата.

- Я не знаю, почему они убрали 70 человек. Но, так понимаю, это в рамках подготовки к выборам в Государственную Думу и Законодательное собрание. Я так понимаю, они зачищают УИКи под какого-то кандидата. А какие еще могут быть предположения? - поделилась мнением экс-член УИК.

По территории ТИК №38 выдвигаться в Законодательное собрание Петербурга в 2021 году намерены представитель "Единой России" Дмитрий Васильев и представитель "Справедливой России - За правду" Михаил Амосов. Сейчас избирательный округ в ЗакСе представляет член "Единой России" Анатолий Дроздов, он от участия в выборах отказался - снял свою кандидатуру с праймериз единороссов.

- Сейчас там происходит какая-то политическая возня в Калининском районе, судя по всему. Это моя личная оценка, но, я думаю, что это так. И поэтому членов УИК, которые связаны с [муниципальным образованием] "Академическим" и, скорее всего, с Дроздовым, меняют на каких-то других членов УИК. При этом, забывая, что в резерве участковых комиссий есть кандидаты от политических партий, - охарактеризовала ситуацию член ГИК от "Яблока" Покровская.

Партийным вход воспрещен

На место исключенных членов УИК оперативно назначили новых из резерва. Член ТИК №38 Александр Петухов сообщил ЗАКС.Ру, что рабочая группа по выбору новых сотрудников участковых комиссий не проводилась. На заседании территориального избиркома 20 марта глава ТИК №38 Сергей Пономарев сообщил, что лично провел собеседования с кандидатами в члены УИКов.

- Я сам лично сейчас провел собеседования индивидуальные со всеми практически членами участковых избирательных комиссий, которые были заведены в резерв, для того, чтобы понять их намерения, так скажем, возможности, желание работать, куда они хотят, в какую комиссию, где поближе им к месту работы, учебы, жизнедеятельности своей, - рассказал Пономарев на заседании.

скриншот онлайн-заседания ТИК№38

Это он подтвердил и в разговоре с ЗАКС.Ру. Пономарев заявил, что члены комиссий назначались двумя блоками: с первым блоком собеседования проведены полностью, со вторым - удалось только частично из-за большой загруженности.

На заседании 20 марта Петухов обратил внимание, что в состав УИК не вошли представители партий. Согласно федеральному закону о выборах, половина членов избирательных комиссий назначается по предложениям парламентских партий. При этом, в документе нет уточнения, что положение действует только при первоначальном формировании избиркомов.

После выхода более 50 человек от непарламентских партий из УИКов места освободились в комиссиях, в которых не было представителей "Яблока" (четыре комиссии) и Партии роста (восемь комиссий). Их сторонники были в резервах участковых комиссий, но членство в них не получили - места достались людям, выдвинутым собраниями избирателей по месту жительства и работы.

В связи с этим, не получившие места в УИКах представители Партии роста и "Яблока" направили жалобу в Горизбирком (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) и потребовали отменить решение ТИК №38 о новых членах участковых комиссий. Заявители утверждают, что Пономарев их на собеседования не приглашал.

"Таким образом очевидно, что С.В. Пономарев даже не рассматривает возможность назначения членами УИК представителей парламентских партий. Мы считаем такую дискриминацию нарушением наших прав", - считают заявители.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия ответила (документ есть в распоряжении ЗАКС.Ру), что провела проверку и получила объяснения председателя территориального избиркома. Как следует из ответа Горизбиркома, глава ТИК №38 заявил, что не был обязан включать представителей партий в составы. Это необходимо делать только при формировании комиссий, а в марте проходила замена выбывших членов новыми, уточняется в ответе. Это было доформирование УИКов, отметил Пономарев в разговоре с ЗАКС.Ру.

Член Горизбиркома от "Яблока" Покровская считает, что введение новых членов в комиссии все же является ее формированием. Она сообщила, что после ее жалобы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в одном из УИКов Калининского района увеличили число членов и ввели туда представителя ее партии. Речь идет об УИК №432, куда 13-м членом назначили представителя "Яблока" Дмитрия Каминкера.

Глава ТИК №38 Пономарев добавил, что также ради представителя Партии роста Марии Жуковой увеличили численность УИК №418.

Он отметил, что у Партии роста и "Яблока" еще в 2018 году при формировании участковых комиссий было право ввести своих представителей в них. Но они этого не сделали, констатировал Пономарев.

Покровская сообщила, что подала жалобу в Центризбирком на отказ ТИК №38 включать в составы комиссий на освободившиеся места представителей партий. Пока ответа нет, уточнила представительница "Яблока".

Занимательные члены УИКов

Согласно рекомендациям Центральной избирательной комиссии, в составы избиркомов лучше назначать людей с уже имеющимся опытом работы, юридическим или IT-образованием. На заседании территориального избиркома 12 мая член ТИК №38 Александр Петухов предложил в состав УИК №430 Якова Сироткина, у которого есть опыт работы в УИК и образование в области IT-технологий. Однако его кандидатуру отклонили.

На заседании у главы ТИК Пономарева поинтересовались профессиональными качествами людей, которых он предлагает в члены УИКов. Пономарев сказал, что не готов по каждой фамилии назвать профессиональные качества и область образования.

Петухов приложил к решению о назначении новых членов участковых комиссий особое мнение. В нем член ТИК перечислил нарушения своей комиссии при принятии решения. В частности, Петухов обратил внимание на то, что Пономарев не предоставил доказательств проведения собеседования с новыми членами УИК:

"С.В.Пономарёв на заседании утверждал, что лично провел собеседования с членами резерва, предлагаемыми им для назначения в основные составы участковых избирательных комиссий. Однако предоставить факты, доказывающие наличие у предлагаемых лиц преимуществ, предусмотренных Постановлением ЦИК, и вообще как-либо обосновать свой выбор именно этих лиц С.В.Пономарёв отказался. При этом мне известен целый ряд лиц, состоящих в резерве составов УИК и обладающих преимуществами, перечисленными в Постановлении ЦИК, которые не приглашались С.В.Пономаревым на собеседования для возможного назначения в основной состав УИК".

После этого с Петуховым, по его словам, связался адвокат ООО "ВладФинанс". Последний заявил, что новоизбранные члены УИК №430 Наталья Кормилицина и Константин Голоскоков, выдвинутые собраниями избирателей по месту жительства, якобы являются подозреваемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере, рассказал Петухов. Он со ссылкой на адвоката сообщил, что производство ведет Следственное управление по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве. Согласно данным Таганского районного суда столицы, Кормилицина находится под домашним арестом еще с 2020 года.

- Возникает вопрос: кто и как принес эти документы в территориальную избирательную комиссию? - отметил Петухов.

Он добавил, что неизвестно, как находясь под домашним арестом Кормилицина посетила собеседование, которое якобы проводил с новыми членами УИКов Пономарев.

Последний заявил, что с Кормилициной у него провести собеседование не получилось, а документы кандидат в члены комиссии может подавать и не лично. Пономарев добавил, что обращался в правоохранительные органы для проверки наличия судимостей по всем кандидатам. Те ни о каком деле с Кормилициной не сообщили, заявил Пономарев. Он добавил, что позже сам также узнал о том, что уже новая член УИК является подозреваемой по уголовному делу.

- Тем не менее, я нашел выход на нее. Она написала заявление [о сложении полномочий члена участковой комиссии], через адвоката было передано, - рассказал Пономарев.

ТИК №38 2 июня принял решение снять с подозреваемой по уголовному делу полномочия члена УИК. Голоскоков все еще значится членом участковой комиссии №430.

По остальным новым членам участковых комиссий подобной информации не поступало. По словам Петухова, он пока точно не знает, связаны ли с кем-то новые люди в УИКах. Член ТИК сообщил, что во время приема документов в резерв в одной из стопок документов заметил записку "От начальника орготдела Калининского района на секретаря".

- То есть какие-то документы, видимо, приносил начальник орготдела администрации Калининского района, - считает Петухов.

Он добавил, что среди новых председателей участковых комиссий есть работающие в администрациях Калининского и Кронштадтского районов.

Новым главой УИК №418 стал Берняк Александр Викторович. Его полный тезка работает начальником отдела строительного контроля в СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Кронштадтского района". Полный тезка председателя УИК №424 Купцова Валерия Валентиновича в 2019 году был замдиректора той же Службы заказчика.

Согласно телефонному справочнику администрации Калининского района, Сомина Анна Вадимовна работает специалистом первой категории в секторе по делам инвалидов. Человек с таким же именем возглавил УИК №441.

София Саттарова

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