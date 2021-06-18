18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

13:32

ДП: Чиновников Ленобласти обяжут пройти вакцинацию от COVID-19

фото ЗакС политика ДП: Чиновников Ленобласти обяжут пройти вакцинацию от COVID-19

Государственных служащих Ленинградской области могут обязать пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, поделился с "Деловым Петербургом" знакомый с ситуацией в регионе источник. По его словам, губернатор Александр Дрозденко уже готовит соответствующий указ.

Собеседник ДП не уточнил, обяжут ли привиться другие категории жителей региона. Чиновников же попросят сделать первый укол до 15 июля. Тех же, кто откажется, переведут на дистанционную работу и на 2/3 урежут заработную плату.

В пресс-службе администрации Ленобласти в свою очередь сообщили, что никаких официальных указов об обязательном вакцинации пока не издавалось, равно как ничего не известно о подготовке каких-то новых положений. Чиновники прививаются добровольно.

Кроме того, несколькими днями ранее Дрозденко пообещал не принуждать жителей вверенного ему региона к обязательной COVID-вакцинации.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

16:33 Неизвестные грозились взорвать мэрию Москвы, требуя отмены "антивирусных" ограничений

15:18 В Ленобласти предоставят выходной каждому, кто вакцинируется от коронавируса

14:53 МВД не узрело нарушений в многотысячном концерте "Крымская весна" в "Лужниках"

11:41 В России подтвердилось еще 17,2 тысяч случаев коронавируса, в Петербурге - 970

11:25 Коронавирус "сразил" ещё одного вакцинированного губернатора: в больнице - глава Калужской области

11:23 В Петербурге разработали дорожные карты для снижения смертности от COVID-19

10:25 В Москве - новые COVID-ограничения: под запретом мероприятия с численностью свыше тысячи человек

17 июня, 19:10 В Петербург привезли еще 24 тысячи доз "Спутника V"

17 июня, 18:15 Рестораторы предложили Собянину открыть рестораны для вакцинированных

17 июня, 15:22 Комздрав: В больницы Петербурга каждый день увозят более 800 петербуржцев с COVID-19


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:33 Неизвестные грозились взорвать мэрию Москвы, требуя отмены "антивирусных" ограничений

16:30 Следствие требует отправить Резника под домашний арест

16:16 Под Гатчиной выявили опасную свалку площадью 5 га

15:53 От Колпинского района в ЗакС выдвигается 27-летний "яблочник" Осипов

15:35 Агитационный период на выборах 2021 года должен завершиться в ночь на 17 сентября

15:31 Путин выступит на съезде единороссов

15:18 В Ленобласти предоставят выходной каждому, кто вакцинируется от коронавируса

15:02 ЦИК: Голосование будет проходить три дня - с 17 по 19 сентября

15:01 Авторы граффити с Навальным продадут свою работу на NFT-аукционе

14:53 МВД не узрело нарушений в многотысячном концерте "Крымская весна" в "Лужниках"

14:26 Партия "Другая Россия Эдуарда Лимонова" подала документы на регистрацию в Минюст

14:26 Глава Роспотребнадзора Попова: Трехдневное голосование поможет избежать рисков инфицирования

14:05 КИО снова отказался отдавать евангелистам здания на Английской набережной

13:52 Смольный приобретает в собственность Петербурга детсад в Шушарах

13:51 Анастасия Удальцова выдвигается на выборы в Госдуму

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru