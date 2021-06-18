КИО снова отказался отдавать евангелистам здания на Английской набережной

На сайте комитета имущественных отношений 17 июня было опубликовано решение об отказе в передаче комплекса зданий на Английской набережной, который сейчас находится под оперативным управлением "Театра Мьюзик Холл", религиозной организации Русская Евангелическо-Реформатская Церковь в городе Москва. Представители КИО не смогли убедиться, что вероисповедания Англиканской общины и организации, просившей о передаче, совпадают, и отказал в требовании.

Всего московской религиозной организацией было подано два обращения: в одном евангелисты просили передать постройки в бессрочное пользование, а через неделю решили попросить здания лишь на 100 лет. На оба обращения КИО ответил одинаково.

"…можно сделать вывод о том, что Религиозная организация не относится к вероисповеданию Англиканской общины Санкт-Петербурга, которая исторически использовала Объекты, и не является ее правопреемницей", — говорится в ответе зампреда ведомства Кирилла Федорова.

Кроме того, Федоров указал в документе, что подавшая заявку религиозная организация осуществляет свою деятельность в Москве, хотя здания, на которые она претендует, находятся в Петербурге.

Заявление Евангелистическо-Реформаторской Церкви с просьбой безвозмездно передать ей здание на Английской набережной было опубликовано на сайте КИО 28 мая. Свое требование евангелисты мотивировали тем, что Англиканская церковь Иисуса Христа, построенная на этом месте в начале XIX века, как и их организация, принадлежит протестантизму. По мнению автора обращения, этого достаточно для передачи объекта культурного наследия.

Ранее, на комплекс зданий на Английской набережной претендовала Евангельская христианская церковь "Осанна", которая также считала себя возможным правопреемником исторических построек. Сойтись во взглядах "Осанне" и КИО по этому вопросу не удалось.

В 2016 году Смольный передал здания на Английской набережной под оперативное управление "Театру Мюзик Холл". Музыкальный театр планирует реконструировать здание бывшей церкви под новый концертный зал. Проект работ был одобрен Главгосэкспертизой в апреле 2021 года.

Константин Леньков / фото: gov.spb.ru