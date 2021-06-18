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14:26

Партия "Другая Россия Эдуарда Лимонова" подала документы на регистрацию в Минюст

фото ЗакС политика Партия "Другая Россия Эдуарда Лимонова" подала документы на регистрацию в Минюст

Представители "Другой России Эдуарда Лимонова" решили попробовать получить регистрацию партии, подав все необходимые для этого документы в Министерство юстиции.

"В сентябре состоятся выборы в Госдуму. Мы выступаем за допуск к выборам всех существующих в стране политических сил. Наша партия - реальный политический субъект с народной поддержкой и живыми отделениями почти в 50 регионах России. Этим и обусловлено то, что подаем документы на регистрацию", - отчитались о целях в пресс-службе партии.

В 2019 году и неоднократно ранее другороссам отказывали в регистрации, они "не питают иллюзий" и на сей раз, однако не оставляют надежды обрести легитимность.

Напомним, "Другая Россия" самораспустилась в сентябре 2020 года – через полгода после смерти Лимонова. На её основе была учреждена "Другая Россия Э. В. Лимонова".

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