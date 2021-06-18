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15:02

ЦИК: Голосование будет проходить три дня - с 17 по 19 сентября

фото ЗакС политика ЦИК: Голосование будет проходить три дня - с 17 по 19 сентября

Центральная избирательная комиссия 18 июня приняла решение провести выборы в сентябре в течение трех дней с 17 по 19 число включительно. Голосование на придомовых территориях организовано не будет, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. При этом, по ее словам, сохраняется возможность дополнительной формы волеизъявления для тех населенных пунктов, где нет участковых комиссий. Избиркомы должны будут обосновать желание использовать дополнительный вид, уточнила Памфилова.

Она заявила, что решение о трехдневном голосовании принято по двум основным причинам. Первая - забота о здоровье граждан, сказала Памфилова:

- Конечно, мы все с вами очень надеемся, что через три месяца ситуация может улучшиться, но скорее всего, не настолько, чтобы пренебрегать мерами санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников избирательного процесса. Приоритет – здоровье наших граждан.

Второй аргумент - большинство граждан поддержало идею многодневного голосования, заявила глава ЦИК со ссылкой на результаты социальных опросов. Она добавила, что не согласна с высказыванием о росте риска фальсификаций. Центризбирком намерен развеять эти сомнения - комиссии важно наличие наблюдателей на каждом участке, заявила Памфилова. 

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