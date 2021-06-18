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15:01

Авторы граффити с Навальным продадут свою работу на NFT-аукционе

фото ЗакС политика Авторы граффити с Навальным продадут свою работу на NFT-аукционе

Создатели граффити-портрета Алексея Навального, которое появилось в Петербурге в конце апреля, продадут цифровую копию своей работы работу на NFT-аукционе. Об этом в своём Twitter сообщила сторонница оппозиционера и потенциальный кандидат на выборах в ЗакС Петербурга Ирина Фатьянова. 

Доход от полученных средств художники планируют передать правозащитным и благотворительным организациям.

Граффити с изображением политика Алексея Навального и подписью "Герой нового времени"  появилось 28 апреля в Пушкарском саду на трансформаторной будке. Уже через несколько часов работа была закрашена

Изображение стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье о "политическом" вандализме (ч. 2 ст. 214 УК). Позже прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела. 

Подобное граффити также появилось в Женеве перед первой личной встречей президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

 

Константин Леньков

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