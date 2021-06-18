В Ленобласти предоставят выходной каждому, кто вакцинируется от коронавируса

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление, по которому не менее 80% сотрудников государственных и муниципальных учреждений, а также частных организаций и ИП в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищного коммунального хозяйства и энергетики, торговли, транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат должны привиться от коронавируса до конца лета.

Если в начале осени будет наблюдаться отрицательная эпидемическая динамика и при этом в какой-либо из перечисленных выше организаций окажется привитыми меньший процент работников, то их деятельность приостановят.

Правительство региона прибегло также к стимулирующей мере: каждому, кто сделает прививку, полагается выходной на следующий день после получения инъекции с сохранением среднего заработка.

Ранее Дрозденко пообещал не вводить обязательную COVID-вакцинацию.