Следствие требует отправить Резника под домашний арест

Главное следственное управление СК по Петербургу требует отправить депутата Законодательного собрания Максима Резника под домашний арест по обвинению в приобретении наркотиков (ч.1 ст.228 УК РФ), передает Объединенная пресс-служба судов города. Следствие заявило, что парламентарий знает свидетелей и якобы может оказывать на них давление, а также без ареста будет иметь возможность уничтожить улики. Резник якобы может скрыться от следствия и суда, сообщает пресс-служба судов со ссылкой на СК.

"Резник может с использованием должностного положения и профессиональных связей принять меры к воспрепятствованию производства по делу, получая при помощи полученных в ходе длительной служебной деятельности профессиональных связей информацию о ходе расследования. Также Резник проявил особый цинизм, выразившийся в совершении действий, которые он никогда и ни при каких обстоятельствах не должен был совершать, игнорируя нравственное понятие о чести представителя органа законодательной власти Российской Федерации", - пишет пресс-служба судов.

Следствие просит арестовать Резника до 17 августа. Во время домашнего ареста ему следует запретить выходить из квартиры, общаться без разрешения с кем-то кроме защитников и проживающих с ним родственников, отправлять и получать корреспонденцию и пользоваться средствами связи, считает СК. Звонить можно только защитникам, проживающим с ним родственникам и следователям, уточняется в сообщении.

Пресс-служба судов сообщила со ссылкой на следствие, что Резника обвиняют в том, что он якобы приобрел наркотические средство массой 18,2 грамма у неустановленного лица в неустановленном месте и неустановленное время.

Напомним, 17 июня в квартире Резника, на его даче и квартире его матери прошли обыски. Самого депутата доставили в СК, а затем отправили на ночь в ИВС. Подробнее об этом в материале ЗАКС.Ру.

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