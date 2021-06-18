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16:30

Следствие требует отправить Резника под домашний арест

фото ЗакС политика Следствие требует отправить Резника под домашний арест

Главное следственное управление СК по Петербургу требует отправить депутата Законодательного собрания Максима Резника под домашний арест по обвинению в приобретении наркотиков (ч.1 ст.228 УК РФ), передает Объединенная пресс-служба судов города. Следствие заявило, что парламентарий знает свидетелей и  якобы может оказывать на них давление, а также без ареста будет иметь возможность уничтожить улики. Резник якобы может скрыться от следствия и суда, сообщает пресс-служба судов со ссылкой на СК. 

"Резник может с использованием должностного положения и профессиональных связей принять меры к воспрепятствованию производства по делу, получая при помощи полученных в ходе длительной служебной деятельности профессиональных связей информацию о ходе расследования. Также Резник проявил особый цинизм, выразившийся в совершении действий, которые он никогда и ни при каких обстоятельствах не должен был совершать, игнорируя нравственное понятие о чести представителя органа законодательной власти Российской Федерации", - пишет пресс-служба судов. 

Следствие просит арестовать Резника до 17 августа. Во время домашнего ареста ему следует запретить выходить из квартиры, общаться без разрешения с кем-то кроме защитников и проживающих с ним родственников, отправлять и получать корреспонденцию и пользоваться средствами связи, считает СК. Звонить можно только защитникам, проживающим с ним родственникам и следователям, уточняется в сообщении. 

Пресс-служба судов сообщила со ссылкой на следствие, что Резника обвиняют в том, что он якобы приобрел наркотические средство массой 18,2 грамма у неустановленного лица в неустановленном месте и неустановленное время. 

Напомним, 17 июня в квартире Резника, на его даче и квартире его матери прошли обыски. Самого депутата доставили в СК, а затем отправили на ночь в ИВС. Подробнее об этом в материале ЗАКС.Ру


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