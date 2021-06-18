18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

16:57

"Требуем немедленно освободить": "Мемориал"* признал Андрея Пивоварова политзаключенным

фото ЗакС политика "Требуем немедленно освободить": "Мемориал"* признал Андрея Пивоварова политзаключенным

Правозащитный центр "Мемориал"* признал бывшего исполнительного директора ныне упраздненной общественной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова политическим заключённым: в ПЦ уверены, что его преследуют ввиду его убеждений.

Правозащитники настаивают на том, чтобы процесс по делу Пивоварова был прекращён, а сам он незамедлительно отпущен на свободу.

"Мы полагаем, что "Открытая Россия" осуществляла ненасильственную политическую и правозащитную деятельность, типичную для организаций гражданского общества, и не нарушает закона. С нашей точки зрения, криминализация причастности к этой организации неправомерна сама по себе. Преследование Андрея Пивоварова представляется незаконным, поскольку уголовное дело против него было возбуждено уже после заявления "Открытой России" о самороспуске: в примечании к ст. 284.1 УК РФ говорится, что лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности нежелательной на территории Российской Федерации организации, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления", - констатируют в "Мемориале".

Ранее Пивоварову предъявили обвинение по ст. 284.1 УК РФ (Участие в деятельности нежелательной организации). Его задержали вечером 31 мая прямо в самолете, когда он намеревался улететь на отдых в Варшаву из Петербурга, а затем перевезли в Краснодар, где арестовали на два месяца. Сам Пивоваров связывает преследование со своим желанием участвовать в выборах. Подробнее о деле – в материале ЗАКС.Ру.

Пивоваров являлся исполнительным директором "Открытой России". В 2017 году Минюст по решению Генпрокуратуры внес в реестр нежелательных организаций на территории России британскую организацию Otkrytaya Rossia. Сторонники движения "Открытая Россия" отрицали свою связь с этой структурой, но на них все равно составляли протоколы и заводили уголовные дела по статьям о сотрудничестве с нежелательной организацией. Из-за этого движение ликвидировали, а на его месте появилась общественная организация "Открытая Россия", но 27 мая 2021 года и она объявила о прекращении своей работы.

*Минюст внес "Мемориал" в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:56 Глава комздрава допустил обязательную вакцинацию от COVID-19 в Петербурге

20:20 Полеты в Турцию возобновятся 22 июня

20:12 Яшин о деле Резника: В понимании АП он перешел все возможные красные черты

19:42 Плановую медпомощь будут оказывать только тем москвичам, кто привился от COVID-19

19:15 В 2021 году "Умное голосование" подержит более тысячи кандидатов

19:13 Резника отправили под домашний арест на два месяца

18:58 ГУДП "Центр" лишился главы: в комитете по благоустройству объяснили причины кадровых перестановок

18:43 Милонов попросил Памфилову запретить алиментщикам участвовать в выборах

18:30 Пнувшего силовика на акции 23 января жителя Екатеринбурга оштрафовали на 45 тысяч рублей

18:19 Сурков - о Навальном: Он неприемлем, он не должен быть частью российской политики

17:53 Миронов увидел в ресторанах для вакцинированных признак "ковидного апартеида"

17:51 ЕС готовит новые санкции в отношении Белоруссии

17:24 Техническое оснащение "Газпром арены" способно поразить любую воздушную цель

17:06 Резник заявил, что домашний арест "поставит крест" на его общественно-политической деятельности

17:00 Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров подписал поручительство за Резника

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru