"Требуем немедленно освободить": "Мемориал"* признал Андрея Пивоварова политзаключенным

Правозащитный центр "Мемориал"* признал бывшего исполнительного директора ныне упраздненной общественной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова политическим заключённым: в ПЦ уверены, что его преследуют ввиду его убеждений.

Правозащитники настаивают на том, чтобы процесс по делу Пивоварова был прекращён, а сам он незамедлительно отпущен на свободу.

"Мы полагаем, что "Открытая Россия" осуществляла ненасильственную политическую и правозащитную деятельность, типичную для организаций гражданского общества, и не нарушает закона. С нашей точки зрения, криминализация причастности к этой организации неправомерна сама по себе. Преследование Андрея Пивоварова представляется незаконным, поскольку уголовное дело против него было возбуждено уже после заявления "Открытой России" о самороспуске: в примечании к ст. 284.1 УК РФ говорится, что лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности нежелательной на территории Российской Федерации организации, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления", - констатируют в "Мемориале".

Ранее Пивоварову предъявили обвинение по ст. 284.1 УК РФ (Участие в деятельности нежелательной организации). Его задержали вечером 31 мая прямо в самолете, когда он намеревался улететь на отдых в Варшаву из Петербурга, а затем перевезли в Краснодар, где арестовали на два месяца. Сам Пивоваров связывает преследование со своим желанием участвовать в выборах. Подробнее о деле – в материале ЗАКС.Ру.

Пивоваров являлся исполнительным директором "Открытой России". В 2017 году Минюст по решению Генпрокуратуры внес в реестр нежелательных организаций на территории России британскую организацию Otkrytaya Rossia. Сторонники движения "Открытая Россия" отрицали свою связь с этой структурой, но на них все равно составляли протоколы и заводили уголовные дела по статьям о сотрудничестве с нежелательной организацией. Из-за этого движение ликвидировали, а на его месте появилась общественная организация "Открытая Россия", но 27 мая 2021 года и она объявила о прекращении своей работы.

*Минюст внес "Мемориал" в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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