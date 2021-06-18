18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

17:06

Резник заявил, что домашний арест "поставит крест" на его общественно-политической деятельности

фото ЗакС политика Резник заявил, что домашний арест "поставит крест" на его общественно-политической деятельности

Беспартийный депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, обвиняемый в незаконном приобретении наркотиков, на заседании по рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения для него попросил отпустить его под подписку о невыезде. 

Сторона обвинения требует отправить Резника под домашний арест. По мнению следователя, депутат якобы может скрыться или оказать давление на свидетелей. Максим Резник в ходе заседания в свою очередь заявил, что считает домашний арест избыточной мерой, которая к тому же негативно скажется на его работе как депутата и кандидата в новый созыв парламента.

- Такая форма пресечения поставит крест на моей общественно-политической деятельности, - заявил политик. 

Резник также отметил, что с марта принимал участие во всех следственных мероприятиях и не пытался оказать какого-либо давления на свидетелей. Политик также подчеркнул, что считает именно свою политическую деятельность причиной для его уголовного преследования. 

Следователь во время заседания повторил, озвученные ранее пресс-службой судов тезисы о том, что считает, что депутат может воспользоваться своими связями или скрыться. На большинство вопросов в ходе процесса представитель стороны обвинения отвечать отказывался, ссылаясь на тайну следствия. 

Максим Резник был задержан 17 июня после обысков в его квартире, на даче и дома у его матери. Он стал подозреваемым по делу о наркотиках, заведенному в марте 2021 года из-за обнаруженных в квартире дальнего родственника депутата запрещенных веществ.  Прежде парламентарий проходил по этому делу свидетелем, давал показания в СК и сдавал ДНК-тест. Резнику предъявили обвинение в приобретении растительного наркотика у неустановленного лица, в неустановленном месте в неустановленнное время. Сам депутат и его сторонники убеждены, что интерес правоохранительных органов к нему вызван намерением Резника побороться за место в городском парламенте нового созыва на сентябрьских выборах. 

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:56 Глава комздрава допустил обязательную вакцинацию от COVID-19 в Петербурге

20:20 Полеты в Турцию возобновятся 22 июня

20:12 Яшин о деле Резника: В понимании АП он перешел все возможные красные черты

19:42 Плановую медпомощь будут оказывать только тем москвичам, кто привился от COVID-19

19:15 В 2021 году "Умное голосование" подержит более тысячи кандидатов

19:13 Резника отправили под домашний арест на два месяца

18:58 ГУДП "Центр" лишился главы: в комитете по благоустройству объяснили причины кадровых перестановок

18:43 Милонов попросил Памфилову запретить алиментщикам участвовать в выборах

18:30 Пнувшего силовика на акции 23 января жителя Екатеринбурга оштрафовали на 45 тысяч рублей

18:19 Сурков - о Навальном: Он неприемлем, он не должен быть частью российской политики

17:53 Миронов увидел в ресторанах для вакцинированных признак "ковидного апартеида"

17:51 ЕС готовит новые санкции в отношении Белоруссии

17:24 Техническое оснащение "Газпром арены" способно поразить любую воздушную цель

17:06 Резник заявил, что домашний арест "поставит крест" на его общественно-политической деятельности

17:00 Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров подписал поручительство за Резника

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru