ЕС готовит новые санкции в отношении Белоруссии

Страны Евросоюза намерены ввести новые экономические ограничения в отношении Белоруссии, приводит ТАСС сообщение Австрийского агентства печати.

"Достигнутая договоренность затронет нефтегазовый сектор, сферу телекоммуникаций, калийное производство, табачную продукцию. Планируется также запрет на экспорт оружия", - следует из послания агентства.

Предполагаются также санкции в отношении финансового сектора, подразумевающие под собой отказ от кредитов и запрет на торговлю ценными бумагами.

Отношения Белоруссии со странами ЕС значительно ухудшились после того, как в Минске вынужденно сел борт Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летели экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ Софья Сапега. Поводом для экстренной посадки судна послужило сообщение о "минировании", поступившее от белорусских диспетчеров. Самолет к Барановичам сопровождал военный истребитель МиГ-29: по сообщения СМИ, он был вооружён боевыми ракетами. Указывалось, что он был поднят в воздух лично по приказу Александра Лукашенко.