Сурков – о Навальном: Он неприемлем, он не должен быть частью российской политики

Бывший помощник российского президента Владислав Сурков, в 2000-х годах курировавший внутреннюю политику, дал большое интервью изданию Financial Times, в котором, среди прочего, порассуждал о трансформации российской политической системы за весь постсоветский период. По его мнению, придя к власти не без помощи самого Суркова, президент Владимир Путин достиг правильного баланса между "хаосом и порядком", поскольку "передозировка свободы смертельна для государства".

"Октавиан сохранил формальные институты республики – был сенат, был трибунал. Но все отчитывались перед одним человеком и подчинялись ему. Путин сделал то же самое: он не отменял демократию, а совместил принципы демократии с монархическим архетипом российского правления, в котором есть и свобода, и порядок", - рассудил герой интервью, имевший в СМИ репутацию "серого кардинала Кремля".

Отдельно бывший чиновник и политтехнолог прошелся по персоне оппозиционера Алексея Навального, который находится в российской колонии и воспринимается истеблишментом многих западных стран как узник совести.

"Он неприемлем, он не должен быть частью российской политики. Немцы его любят, пусть избирается в Бундестаг, они могут дать ему немецкий паспорт", - заявил Сурков.

Напомним, что своей последней государственной должности помощника Путина он лишился в феврале прошлого года.