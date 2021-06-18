Милонов попросил Памфилову запретить алиментщикам участвовать в выборах

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов направил обращение председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, в котором он объясняет, почему имеющие задолженность по алиментам россияне должны быть лишены пассивного избирательного права. Политик просит чиновницу прислушаться к его словам и закрыть дорогу таким кандидатам к регистрации на любых выборах.

"Такая мера подтвердит нацеленность Российской Федерации на поддержку семейных ценностей и оградит избирателей от людей, неспособных на зрелую ответственность", - цитирует его письмо РИА "Новости".

Милонов упоминает уже принятый запрет на участие в выборах для лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций, и считает, что предложенная им категория граждан подходит для выборных должностей ничуть не больше.

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