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18:58

ГУДП "Центр" лишился главы: в комитете по благоустройству объяснили причины кадровых перестановок

фото ЗакС политика ГУДП "Центр" лишился главы: в комитете по благоустройству объяснили причины кадровых перестановок

Минувшим днём, 17 июня, руководитель ГУДП "Центр" Николай Ведерников уволился с занимаемого поста: в комитете по благоустройстве в разговоре с "Деловым Петербургом" объяснили, что чиновник сделал это по собственному желанию, проводимый на предприятии аудит никак не сказался на ситуации.

"Ведерников Н.Ю. уволился с должности директора СПб ГУДП "Центр" по собственному желанию. Его увольнение не связано с проверкой Контрольно-счётной палаты", - уведомил ДП сотрудник пресс-службы комблага.

Обязанности экс-главы ГУДП возложены на Ирину Малыгину.

Николай Ведерников являлся начальником крупнейшего в городе "уборочного" предприятия с середины 2020 года. До него ГУДП "Центр" руководил Геннадий Фомин: его не так давно арестовали в рамках уголовного дела о мошенничестве.

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