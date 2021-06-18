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20:20

Полеты в Турцию возобновятся 22 июня

фото ЗакС политика Полеты в Турцию возобновятся 22 июня

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о том, что прерванное в апреле авиасообщение между РФ и Турцией возобновится с 22 июня. Специалисты и чиновники из разных ведомств пришли к единому мнению о целесообразности этой меры после визита в азиатскую страну. Российская делегация изучила оснащение турецкого аэропорта "антикоронавирусной" инфраструктурой, ознакомилась с презентацией о ситуации с туристами в стационарах и осталась удовлетворена увиденным.

"Масочный режим соблюдается, контроль организован. Маски и санитайзеры доступны в общественных местах и на транспорте. В аэропорту, четырёх- и пятизвёздочных отелях организован тепловизионный контроль. В аэропорту также организовано круглосуточное дежурство машин скорой медицинской помощи. Изоляционные зоны организованы и в аэропорту, и в отелях", - цитирует Голикову "Интерфакс".

Полеты были приостановлены из-за тяжелой эпидемической обстановки в Турции 15 апреля. В СМИ высказывались мнения, что решение также могло быть вызвано временным кризисом во взаимоотношениях лидеров обеих стран.

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