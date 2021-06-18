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20:12

Яшин о деле Резника: В понимании АП он перешел все возможные красные черты

фото ЗакС политика Яшин о деле Резника: В понимании АП он перешел все возможные красные черты

Оппозиционер, председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы Илья Яшин рассказал ЗАКС.Ру, что еще в марте с арестованным 18 июня депутатом Законодательного собрания Максимом Резником обсуждал историю с арестом дальнего родственника парламентария. Уже тогда это выглядело, как связанное с выборами недвусмысленное предупреждение, считает Яшин. 

- Резник, наверно, самый популярный депутат в Петербурге. Он оппозиционен, он абсолютно не стесняется в выражениях в отношении как партии "Единая Россия", так и губернатора, и даже президента Путина. Он не скрывает своих симпатий к Алексею Навальному. И в понимании администрации президента, в понимании питерской администрации он перешел все возможные красные черты, которые только можно представить, - заявил оппозиционер. 

По его словам, когда в российских реалиях человек "переходит все возможные красные черты", на него возбуждают уголовное дело. Это сделали, чтобы не допустить Резника до выборов в новый состав ЗакСа Петербурга, уверен политик. 

- Для того, чтобы избавить "Единую Россию" в Петербурге от такого опасного, неприятного конкурента, отличного врага губернатора [Петербурга Александра] Беглова, я не сомневаюсь, что Беглов считает его своим личным врагом, для этого пришлось сфабриковать уголовное дело, сажать Резника, - считает Яшин.

Он добавил, что Резник несомненно выиграл бы выборы и выиграет, если сможет принять в них участие. Удастся ли не допустить петербургского депутата до переизбрания, Яшин предполагать не стал. 

- Боюсь, что у властей в избытке возможностей для того, чтобы неугодных кандидатов не пускать на выборы, - добавил политик. 

Напомним, ранее 18 июня Октябрьский районный суд отправил Резника под домашний арест на два месяца по делу о незаконном обороте наркотиков (ч.1 ст.228 УК РФ). Накануне у депутата прошли три обыска. Подробнее о ситуации - в материале ЗАКС.Ру


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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