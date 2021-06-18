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18 июня, 21:46

На Московском проспекте прошел одиночный пикет в поддержку Резника

фото ЗакС политика На Московском проспекте прошел одиночный пикет в поддержку Резника

Вечером 18 июня в Петербурге возле станции метро "Московская" прошёл одиночный пикет в поддержку депутата Законодательного собрания Максима Резника. За пару часов до этого Октябрьский районный суд вынес решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для депутата по делу о наркотиках. 

Сторонник "Весны" Алексей Замков вышел с плакатом в поддержку депутат. "Задержан лидер Петербургской оппозиции" — было написано на плакате. Как объяснил активист, это отсылка к событиям 2008 года, когда Резник был задержан по обвинению в сопротивлении представителю власти. 

Октябрьский районный суд 18 июня избрал для Резника меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Депутата подозревают в покупке 18 граммов растительного наркотика, которые, по версии следствия, он купил для личного потребления. 

Константин Леньков


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Рейтинг персон

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