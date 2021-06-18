Резник взаперти

Депутата петербургского парламента Максима Резника 18 июня отправили под домашний арест на два месяца. Следствие считает, что он мог приобрести для личного пользования 18,2 грамма растительного наркотика. Адвокат политика заявил, что, как правило, обвиняемых по подобным делам оставляют под подписку о невыезде. Сам Резник не сомневается, что реальный мотив уголовного преследования - предстоящие выборы и планы депутата переизбраться в ЗакС.

Меру пресечения Максиму Резнику назначал Октябрьский районный суд, ближайший к зданию главного управления Следственного комитета по Петербургу, где с раннего утра продолжался допрос депутата. На вопросы он отвечал уже в качестве обвиняемого.

В суд политика завели в наручниках и в кроссовках без шнурков. Политик улыбался и держался бодро на протяжении всего заседания.

Дело, фигурантом которого стал политик, возбудили еще 10 марта, на следующий день после обыска у дальнего родственника Резника Ивана Дорофеева. Силовики нагрянули в квартиру как раз, когда там находился депутат. Позже он объяснил, что пришел обсудить семейные вопросы. Оперативники обнаружили в квартире кусты с сырьем для наркотических веществ, а также две коробочки конфет "Ментос", в одной из которых также нашли наркотики. Были возбуждены два уголовных производства. Дорофеев отправился в СИЗО по обвинению в покушении на незаконные производство и сбыт запрещенных веществ (ч. 3. ст. 228 УК РФ).

Из-за баночки с "Ментос" возбудили по статье о незаконном обороте наркотических веществ (ч.1 ст. 228 УК РФ). Обвиняемым изначально было неустановленное лицо, а Резник проходил свидетелем. Несколько раз депутат давал показания следователям, а в начале апреля сдал тест на ДНК. Задержание, после которого он стал обвиняемым, а затем и обвиняемым случилось на следующий день после назначения даты выборов в ЗакС, в которых депутат планировал принять участие. Сам Резник и его соратники считают это совпадение неслучайным. Следственный комитет утверждает, что к этой дате наконец удалось собрать доказательную базу.

Когда судья Юлия Максименко зачитывала материалы дела, оказалось, что в них помимо рапортов задержания и протоколов допроса есть запрос в наркологический диспансер - состоит ли Резник на учете. Там же ответ из диспансера - нет, не состоит.

Следователь Владимир Палагичев запросил для парламентария домашний арест. Он объяснил, что в случае более мягкой меры пресечения депутат может скрыться, оказать давление на свидетелей - двух понятых, присутствовавших при обыске у Дорофеева - или продолжить заниматься "преступной деятельностью". Следователь уточнил, что депутат может попытаться уничтожить еще не исследованные доказательства. Защита пыталась уточнить некоторые обстоятельства дела, например, оказывал ли уже обвиняемый давление на свидетелей. Палагичев на большинство их этих вопросов ответил: "Тайна следствия".

Резник на это заявил, что за три месяца, что длится следствие, не дал повода в себе усомниться: ходил на все допросы, ни от кого не скрывался и не пытался найти свидетелей, которых видел только одни раз в жизни. Однако и следователь, и прокурор заметили, что все это происходило, когда депутат находился в статусе свидетеля, а сейчас обстоятельства изменились.

- Это ходатайство, тем более, по такой статье, которую мне несправедливо инкриминируют, я считаю избыточным, - заявил Резник, - потому что это имеет отношение не к предполагаемому следствием преступлению, а к моей общественно-политической деятельности. Такая форма пресечения фактически поставит на ней крест, я не смогу ей заниматься. Мне кажется, что это и есть реальная цель этого ходатайства, а вовсе не попытка обеспечить объективность следственных действий.

Депутат также рассказал, что у него есть претензия как минимум к одному участнику следственной группы. Обыск на даче политика, по его словам, проводил следователь Михаил Калганов, который отправлял его в СИЗО в 2008 году. Резника тогда обвинили в оскорблении милиционеров (319 УК РФ) и применении насилия в отношении милиционеров (318 УК РФ). Дело было закрыто в связи с примирением сторон.

Защита настаивала на том, чтобы обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Адвокат Михаил Пашинский также сообщил о готовности близких внести за политика залог в размере 500 тысяч рублей.

- Я давно на этой работе и знаю, что по таким преступлениям - 1 часть статьи 228 - в подавляющем большинстве случаев применяется мера пресечения в виде подписки о невыезде, - заметил защитник. - Если уж, в силу каких-то исключительных обстоятельств, например, обвиняемый пытался скрыться от следствия, совершил неоднократно преступление, может быть поставлен вопрос о более строгой мере пресечения. А здесь следователь сразу перепрыгнул через несколько мер пресечения и просит избрать наиболее строгую, которая возможна по данной категории преступлений. И это при том, что за Резника поручается десяток человек.

Поручительства были приобщены к материалам дела несколькими минутами ранее. Среди подписавшихся оказались коллеги по ЗакСу Михаил Амосов, Борис Вишневский, Александр Рассудов и Надежда Тихонова, члены "Справедливой России" Марина Шишкина и Нэлли Вавилина, историк Лев Лурье, кинорежиссер Александр Сокуров и правозащитник Юлий Рыбаков. Последний пришел в суд, чтобы выступить с положительной характеристикой обвиняемого, однако судья его не вызвала, и он остался в коридоре. Поручиителем выступил и председатель Заксобрания Вячеслав Макаров.

Когда в заседании был перерыв, Резник через журналистов обратился со словами благодарности ко всем, кто за него поручился. Отдельно отметил Сокурова и Рыбакова. Говоря о Макарове, депутат признался, что был удивлен:

- Спасибо Вячеславу Серафимовичу Макарову. Я, признаться, не ожидал, что мой политический оппонент подпишет поручительство.

До оглашения решения судье Резник успел выступить с еще одной небольшой речью. Он снова говорил, что давление на него - сугубо политическое.

- Вся моя деятельность прозрачна и открыта. Я, правда, не понимаю, зачем меня сажать под домашний арест. Кроме одного основания, и это основание очень серьезное. Меня задержали на следующий день после объявления выборов в Законодательное собрание. Я неоднократно заявлял, что собираюсь в этих выборах принимать участие. Но, как я представляю, если уважаемый суд пойдет навстречу этому несправедливому, как мне кажется, необоснованному требованию об избрании ограничения свободы в виде домашнего ареста, я не знаю, как мне в них принять участие и как мне обеспечить свое право и право избирателей, которые меня поддерживают.

Судью Максименко эти аргументы не впечатлили. Она назначила домашний арест сроком по 16 августа. Отбывать его депутат будет в квартире своей мамы Галины Малиновской. Ее тоже опросили в суде, услышав согласие впустить в дом сына. Избирательный штаб Резника пообещал продолжить вести кампанию по выборам в ЗакС, несмотря на физическое отсутствие кандидата.

Сергей Еремеев / фото: Константин Леньков

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.