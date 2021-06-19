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12:25

Губернатор Новгородской области привился от COVID-19 в третий раз

фото ЗакС политика Губернатор Новгородской области привился от COVID-19 в третий раз

Возглавляющий Новгородскую область Андрей Никитин рассказал на своей странице "ВКонтакте" о том, что сделал себе с начала пандемии уже третий укол отечественной вакциной от коронавируса "Спутник V".

"Сегодня сделал третью прививку от COVID-19. Врач дал добро: после первых двух раз прошло уже больше полугода. Поддерживать высокий уровень антител важно, в том числе чтобы защититься от новых штаммов коронавируса. Берегите свое здоровье, сегодня это важно как никогда"

Никитин был из тех, кто испытал на себе первую партию вакцины, вызвавшись добровольцем в ноябре. Тогда он признался, что инъекция обернулась легким недомоганием.

В Новогородской области прошли полную вакцинацию от коронавируса более 63 тысяч человек. Тем временем, заболеваемость инфекцией, как и по всей стране, растет: 43 человека, официально заболевших за сутки, вместо 32, учтенных неделю назад.

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