В России выявили еще 17,9 тысяч случаев коронавируса, в Петербурге – 996

В РФ растет заболеваемость COVID-19: за прошедшие сутки зарегистрировали 17 906 случаев заражения инфекцией, что на три тысячи с лишним больше, чем сутки назад. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 466, а сумело поправиться 10 684 человека.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 9120 новых больных, в Петербурге – 996 (на 26 больше, чем накануне), в Подмосковье – 1456. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1379 человек и скончалось 66.

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии, Франции и Турции.