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12:59

В Мурино прошла очередная "Стратегия-18" в поддержку крымских татар

фото ЗакС политика В Мурино прошла очередная "Стратегия-18" в поддержку крымских татар

Накануне вечером петербуржцы провели традиционную акцию "Стратегия-18", проходящую 18 числа каждого месяца и посвященную проблемам крымских татар. На этот раз она состоялась в Мурино и имела форму одиночных пикетов. Ее осветил Telegram-канал "Мирное сопротивление имени Елены Григорьевой".

В час пик активисты, вставшие на людном месте, держали в руках плакаты, на которых рассказывалось об уголовном преследовании отдельных представителей общины крымских татар. Как говорится в кратком отчете о мероприятии, демонстранты уделили свое внимание "невероятным по длительности срокам заключения по сфабрикованным уголовным делам".

Несмотря на сложное отношение властей к одиночным пикетам в период пандемии, полицейские не стали мешать проведению акции.

фото: Мирное сопротивление имени Елены Григорьевой / Telegram

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