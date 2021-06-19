ЕР приостановила членство магаданского депутата после фотосессии с трупами птиц

Руководство магаданского регионального отделения единороссов решило приостановить членство в партии депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко. В мае он разместил в Instagram фотографию, на которой позирует на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной из десятков тел мертвых птиц. Несмотря на то, что вскоре пост был удален, интернет-пользователи успели растиражировать снимок, что и породило скандал.

Помимо этической стороны вопроса, однопартийцев волнует возможное нарушение уголовной статьи о незаконной охоте: сезон охоты на Чукотке начался только 15 мая, тогда как фотография была первоначально выложена в социальных сетях 10 мая. ЕдРо ждет результатов проверки правоохранительных органов для того, чтобы решить дальнейшую партийную судьбу Крамаренко.