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14:25

Суд отправил московскую муниципальную депутатку Хараидзе в СИЗО

фото ЗакС политика Суд отправил московскую муниципальную депутатку Хараидзе в СИЗО

Задержанная после домашнего обыска в ночь на 18 июня московский муниципальный депутат Тверского района Кетеван Хараидзе, перейдя в статус обвиняемой, получила от суда в Москве меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом в социальных сетях сообщила журналист Варвара Горностаева. Мундепу инкриминируют мошенничество. Взятая под стражу в зале суда, женщина объявила голодовку.

В мае Хараидзе объявила о своем желании выдвигаться кандидатом в Государственную думу. 

"Нам нужен такой депутат, такой представитель наших интересов. Нам нужен такой защитник наших интересов, нам нужен такой ходатай по нашим делам, нам нужен такой борец, если хотите, скандалист, который не даст спуску никому, кто попытается каким-то образом наши интересы ущемить", - отметил накануне сосед Хараидзе, публицист Сергей Пархоменко в авторской радиопрограмме.

В ходе ночного обыска у женщины изъяли технику и две пятитысячные купюры из карманов пальто, которые, по ее словам, она туда не клала.

Отметим, что это очередной за последнее время случай уголовного преследования гражданина с оппозиционными взглядами, заявившего о желании идти на выборы: Хараидзе составила "компанию" Юлии Галяминой, Андрею Пивоварову, Дмитрию Гудкову, Максиму Резнику, Любови Соболь.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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