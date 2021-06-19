17-летнюю активистку Хейкинен и ее родителей по очереди доставили в ОВД

Активистка и тиктокер из Кингисеппа Дарья Хейкинен рассказала в своем Telegram-канале о том, что в преддверии собрания своих единомышленников она была задержана у собственного дома и препровождена в полицейский участок.

"Заломали, насильно посадили в машину, забрали телефон", - написала она вскоре после того, как телефон вернули.

В Кингисеппском ОМВД она сослалась на 51 статью Конституции, отказавшись общаться с силовиками, после чего была отпущена, но ненадолго. В отдел также вызвали ее родителей.

"Я убеждена, что сегодняшний прецедент связан с проведением открытого собрания общественно-политического движения "Маяк", где я являюсь руководителем. Делают всё, чтобы сорвать собрание. Не получится", - извлекла вывод из происходящего активистка в своем канале между двумя задержаниями.

Ранее семья Хейкинен уже попадала в поле внимание силовиков: так, в мае с родителями девушки из-за ее политической активности сотрудники ФСБ провели профилактическую беседу.

Обновление 15:40: Дарью Хейкинен отпустили после повторного доставления в отдел полиции в Кингисеппе. Она рассказала ЗАКС.Ру, что ей пришлось написать объяснительную. По ее словам, силовики объяснили ей свой интерес к ее персоне тем, что на запланированном ей мероприятии мог нарушаться "антиковидные" предписания, а так же тем, что она организует "какое-то оппозиционно настроенное мероприятие".