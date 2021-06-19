На съезде ЕдРа объявили кандидатуры петербургских одномандатников на выборы в Госдуму

Вслед за списочным составом кандидатов в Госдуму секретарь генсовета "Единой России" на XX съезде партии огласил и список кандидатур, выдвигаемых по одномандатным округам. В Петербурге кандидатами станут политики, победившие на последних праймериз.

По восточному округу №211 на выборы пойдет действующий депутат ГД Михаил Романов, по западному округу №212 - лидер фракции единороссов в ЗакСе Александр Тетердинко, по северному округу №213 - действующий депутат ГД Евгений Марченко, по северо-восточному округу №214 - депутат ЗакСа Елена Рахова, по северо-западному округу №215 - глава Приморского района Николай Цед, по центральному округу №216 - депутат ЗакСа Сергей Соловьев, по юго-восточному округу №217 - депутат ЗакСа Любовь Егорова, по южному округу №218 - действующий депутат ГД Виталий Милонов.

Напомним, петербургский список возглавил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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