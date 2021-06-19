18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

17:45

В Петербурге вновь ужесточаются противоэпидемические ограничения

фото ЗакС политика В Петербурге вновь ужесточаются противоэпидемические ограничения

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал коррективы в постановление правительства №121, которые вводят дополнительные противоэпидемические ограничения для граждан, находящихся в городе, включая зарубежных футбольных болельщиков.

С понедельника 21 июня для граждан полностью закрываются аквапарки и всевозможные аттракционы. Фан-зона на Конюшенной площади с 21 июня сможет единовременно вместить только 3 тысячи человек, а фан-зона возле СК "Юбилейный" - одну тысячу. Внутригородские водные пассажирские перевозки станут возможны толкьо при обновлении перевозчиком стандарта безопасности, новую версию которого чиновники подготовят к 21 июня. Во время праздника выпускников "Алые паруса" с 16.00 25 июня до 6.00 26 июня будет запрещена работа общепита на ближайших к месту проведения мероприятия территориях. Также в это время некоторые из улиц центра Петербурга будут закрыты для пешеходов (подробнее здесь). Всем задействованным в организации праздника лица, а также взрослым, которые будут сопровождать выпускников, придется предоставить для входа либо отрицательный тест на коронавирус, либо документ, подтверждающий наличие антителл или пройденную вакцинацию.

Наконец, к 15 августа сотрудникам органов власти и госучреждений необходимо обеспечить обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции, "при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц". Вузам рекомендовано провести работу со студентами для стимулирования темпов вакцинации среди молодежи. 

Напомним, что с каждым днем растет число заболевающих коронавирусом, глава комздрава Дмитрий Лисовец накануне не исключил введения всеобщей обязательной вакцинации.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:45 В Петербурге вновь ужесточаются противоэпидемические ограничения

17:40 Избирательные округа ЗакСа развели по ТИКам

17:19 На съезде ЕдРа объявили кандидатуры петербургских одномандатников на выборы в Госдуму

17:03 Директор Эрмитажа возглавил петербургский список ЕР в Госдуму

16:09 Путин предложил выделить дополнительные 180 млрд рублей на инфраструктуру в регионах

15:35 Путин предложил кандидатуры Шойгу и Лаврова для топ-5 списка ЕдРа

14:57 В Петербурге прошел народный сход в защиту Охтинского мыса

14:54 17-летнюю активистку Хейкинен доставили в ОВД

14:35 ЕР приостановила членство магаданского депутата после фотосессии с трупами птиц

14:25 Суд отправил московскую муниципальную депутатку Хараидзе в СИЗО

13:30 ЛДПР выдвинула Дегтярева на выборы губернатора в Хабаровском крае

12:59 В Мурино прошла очередная "Стратегия-18" в поддержку крымских татар

12:25 Губернатор Новгородской области привился от COVID-19 в третий раз

11:37 В России выявили еще 17,9 тысяч случаев коронавируса, в Петербурге – 996

10:57 ТАСС: В Кемеровской области разбился самолет с парашютистами, девять человек погибло

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru