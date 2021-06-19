В Петербурге вновь ужесточаются противоэпидемические ограничения

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал коррективы в постановление правительства №121, которые вводят дополнительные противоэпидемические ограничения для граждан, находящихся в городе, включая зарубежных футбольных болельщиков.

С понедельника 21 июня для граждан полностью закрываются аквапарки и всевозможные аттракционы. Фан-зона на Конюшенной площади с 21 июня сможет единовременно вместить только 3 тысячи человек, а фан-зона возле СК "Юбилейный" - одну тысячу. Внутригородские водные пассажирские перевозки станут возможны толкьо при обновлении перевозчиком стандарта безопасности, новую версию которого чиновники подготовят к 21 июня. Во время праздника выпускников "Алые паруса" с 16.00 25 июня до 6.00 26 июня будет запрещена работа общепита на ближайших к месту проведения мероприятия территориях. Также в это время некоторые из улиц центра Петербурга будут закрыты для пешеходов (подробнее здесь). Всем задействованным в организации праздника лица, а также взрослым, которые будут сопровождать выпускников, придется предоставить для входа либо отрицательный тест на коронавирус, либо документ, подтверждающий наличие антителл или пройденную вакцинацию.

Наконец, к 15 августа сотрудникам органов власти и госучреждений необходимо обеспечить обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции, "при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц". Вузам рекомендовано провести работу со студентами для стимулирования темпов вакцинации среди молодежи.

Напомним, что с каждым днем растет число заболевающих коронавирусом, глава комздрава Дмитрий Лисовец накануне не исключил введения всеобщей обязательной вакцинации.

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