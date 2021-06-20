Посол России возобновит работу в США 21 июня

Начиная с 21 июня к своим обязанностям возвращается российский посол в США: дипломат Анатолий Антонов уже вылетел в Штаты, информирует ТАСС.

Напомним, что 16 июня Владимир Путин известил, что в ходе переговоров со своим американским "коллегой" Джо Байденом в Женеве они договорились о возвращении послов двух стран на места своей занятости - в Москву и Вашингтон.

"Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен", - сообщил Путин.

Антонова отозвали в Россию для консультаций в середине марта. Случилось это после того, как президент США Джо Байден резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина. В ответ Путин тогда сказал, что "как обзывается, тот так и называется".